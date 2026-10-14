"A imam osećaj da neki od nas trče da što brže zauzmu mesto ispod šljive kako im ne bi bilo tesno kad dođe taj sudnji dan koji su nam prognozirali kao nestanak našeg naroda. Zato i ne čudi više što nas zovu Montenegro a sve manje Crna Gora. Sad kad sam bio u Teksasu , jedan tamnoputi konobar kad me je pitao odakle sam i kad sam rekao da sam iz Montenegra i pitao me – kako si uspeo tako da pobeliš? Ja sam mu rekao, da odakle dolazim, crnji sam i crnji po stotinu puta i da treba da dođeš da vidiš zašto se zovemo Crna Gora", naveo je Knežević.

"Jer ovako kako su planirali DPS i potpisnici inicijative mi treba da stignemo bez sećanja jer je to najveći greh srpskog naroda. Prvo su nam zamerali što smo se branili od nasrtaja okupatora, onda su zamerali što smo sećali pobeda, a najviše su zamerali što smo pamtili poraz. Do dana današnjeg, nama Srbima, gde god živeli, u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Srbiji – nisu oprostili što se sećamo Kosovskog boja. Da smo tad prestali da pamtimo Kosovski boj, verovatno ne bi bilo rasprave o generalu Ratku Mladiću jer ne bi imali čega da se sećamo niti šta da branimo. I taj Filip Višnjić, kako je mogao slep i nepismen da ispeva Bunu protiv Dahija, a onda i onaj Vuk Karadžić sve to da zapiše pa sve to da pevamo uz genocidne gusle jer mi genocidni Srbi nismo mogli da nabavimo klavire u Šavniku i Cetinju. I onda se kao za inat pojavi i genocidni Njegoš da napiše genocidni Gorski venac i posveti ga genocidnom Karađorđu da podigne ustanak protiv turskog zuluma i okupatora", naveo je on.