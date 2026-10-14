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Jedan Balkanac naručio je nadgrobnu ploču za svoju još živu taštu i organizovao dostavu na njenu adresu. Ploča je bila potpuno personalizovana s fotografijom, imenom, posvetom i godinom smrti 2026.

Šale o taštama deo su porodičnog folklora, ali jedan muškarac iz Hrvatske otišao je korak dalje od uobičajenih pošalica. Svojoj živoj tašti naručio je nadgrobnu ploču i organizovao dostavu na njenu kućnu adresu.

Na ploči su se nalazili njena fotografija, ime, krst, posveta i motiv slomljenog srca. Uz godinu rođenja, kao godina smrti navedena je 2026. Za dostavu je ostavio adresu tašte, a kao način plaćanja odabrao je pouzeće.

Vlasnik firme koja je izradila ploču, Damir, objavio je detalje ove priče, uključujući prikaz porudžbine, potvrđene skice i gotovog proizvoda.

"Porudžbina je izgledala potpuno ozbiljno"

Damir, vlasnik firme Laurus koja izrađuje granitne nadgrobne ploče, kaže da prilikom prijema porudžbine ništa nije ukazivalo na to da je reč o šali. Takve ploče mogu se u potpunosti naručiti putem interneta. Kupac pošalje fotografiju i tekst, odabere dimenzije, a pre izrade dobija skicu na potvrdu. Gotov proizvod se potom dostavnom službom šalje direktno na navedenu adresu.



Prema njegovim rečima, granitne nadgrobne ploče poslednjih godina postale su popularne jer su povoljnija alternativa izradi celog spomenika, a istovremeno su izdržljive i jednostavne za postavljanje.

Kupac je odabrao dimenzije, poslao fotografiju tašte i naveo tekst za graviranje, uz zahtev da se doda motiv slomljenog srca. Nakon što je dobio skicu na uvid, potvrdio je da je sve u redu, pa je izrada počela.



"Porudžbina je izgledala potpuno ozbiljno. Imali smo fotografiju, ime, godinu rođenja, navedenu 2026. kao godinu smrti, tekst posvete i potvrđenu skicu. Napravili smo sve što inače radimo pre izrade personalizovane ploče", objašnjava Damir.

Na ploči je, između ostalog, pisalo da je "došlo vreme da se oprostimo" i da mesto tašte za porodičnim stolom ostaje prazno. Posveta se završavala rečima "Konačno počivaj u miru", uz potpis zeta.

Tašta odbila da preuzme paket

Gotova ploča pažljivo je upakovana i poslata kurirskom službom na adresu navedenu u porudžbini. Kada je dostavljač stigao, žena je shvatila o čemu je reč i odbila da preuzme paket. Ubrzo nakon toga Damiru je zazvonio telefon.

"Pozvala nas je žena kojoj je paket bio poslat. Bila je, potpuno razumljivo, veoma ljuta. Pokušao sam da joj objasnim da je porudžbinu napravio njen zet, da je potvrdio skicu i da smo mi samo izradili proizvod prema dobijenim uputstvima. Nije baš bila raspoložena za objašnjenja. Iskreno, ima i pravo", kaže Damir.

Nakon neuspele dostave, paket je vraćen pošiljaocu.

Neobična porudžbina stigla je u najprometnijem delu godine za Damirov tim. Uoči praznika Svih svetih, koji se obeležava 1. novembra, broj porudžbina značajno raste jer klijenti žele da nadgrobne ploče do tog datuma budu postavljene na grobljima.

"Pred praznik Svih svetih imamo veoma mnogo posla. Svaka porudžbina zahteva pripremu, materijal, graviranje, pakovanje i organizaciju dostave. Dok je nekome ovo bila šala, nama je oduzela vreme usred najprometnijeg perioda u godini", kaže Damir.

Pored troškova granita i izrade, firma Laurus morala je da plati i slanje paketa, kao i njegov povratak, budući da porudžbina zbog plaćanja pouzećem nije bila unapred naplaćena.

Posle incidenta promenili pravila poslovanja

Ovaj incident doveo je do konkretne poslovne odluke. Firma Laurus ukinula je mogućnost plaćanja pouzećem za sve personalizovane porudžbine i uvela obavezno plaćanje unapred.

"Ovo je ozbiljan posao. Svaka ploča nosi nečije ime, fotografiju i deo nečijeg života. Kada neko naruči potpuno personalizovan proizvod, potvrdi njegov izgled i zatim ga pošalje kao šalu uz plaćanje pouzećem, proizvođač preuzima ceo rizik. Nakon ovog slučaja odlučili smo da to više ne možemo da dozvolimo", objašnjava Damir.

Pokušali su da kontaktiraju zeta nakon svega što se dogodilo, ali se on više nije javljao. Poslao je samo jednu poruku u kojoj je pisalo: "To joj je poklon za ceo život, ali i za posle toga."

Cela priča ima i ironičnu stranu. Damir, osim firme Laurus, vodi i posao sa personalizovanim poklonima za rođendane, venčanja i druge proslave. Kaže da nakon ovog iskustva posebno ceni porudžbine kojima se slave srećni životni trenuci, a ne stvaraju porodični problemi.