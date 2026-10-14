Zadarska policija izvestila je o teškim povredama mladića koji je pokušao da ukrade kablove iz trafostanice u Benkovcu.
Hrvatska
MLADIĆ (18) UŠAO U TRAFOSTANICU, A ONDA JE NASTAO KRATAK SPOJ Završio u bolnici sa teškim povredama
Slušaj vest
Mladić (18) juče je nešto posle podneva teško povređen prilikom pokušaja krađe električnih kablova iz trafostanice u Benkovcu, saopštila je danas zadarska policija.
Mladić je ušao u trafostanicu i pokušao da iz metalnog ormara visokonaponske mreže ukrade kablove, pri čemu je došlo do kratkog spoja.
Zbog zadobijenih povreda prevezen je u Opštu bolnicu Zadar, gde su lekari utvrdili da je teško povređen. Zadržan je u bolnici na daljem lečenju.
(Kurir.rs/Index.hr)
Reaguj
Komentariši