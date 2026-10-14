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Mladić (18) juče je nešto posle podneva teško povređen prilikom pokušaja krađe električnih kablova iz trafostanice u Benkovcu, saopštila je danas zadarska policija.

Mladić je ušao u trafostanicu i pokušao da iz metalnog ormara visokonaponske mreže ukrade kablove, pri čemu je došlo do kratkog spoja.

Zbog zadobijenih povreda prevezen je u Opštu bolnicu Zadar, gde su lekari utvrdili da je teško povređen. Zadržan je u bolnici na daljem lečenju.

(Kurir.rs/Index.hr)

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