Slušaj vest

Službenici granične policije Crne Gore uhapsili su na Aerodromu Tivat državljanina Avganistana S. R. (23), kojeg švedske vlasti potražuju radi izdržavanja zatvorske kazne zbog krivičnog dela silovanje.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, nakon granične kontrole i provera putem NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da je za ovim licem raspisana međunarodna poternica NCB Interpola Stokholm.

Prema navodima policije, za državljaninom Avganistana raspisana je poternica na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je tužilaštvo Švedske izdalo 6. oktobra 2026. godine, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri godine i tri meseca zbog krivičnog dela silovanje, propisanog švedskim Krivičnim zakonikom.

U toku je komunikacija između nacionalnih biroa Interpola u Podgorici i Stokholmu radi sprovođenja postupka ekstradicije nadležnim organima Švedske.

Kurir.rs/Vijesti

Ne propustiteCrna GoraPOŽAR OPUSTOŠIO SUTEREN KLINIČKOG CENTRA CG: Uništena kompjuterska sala lekara, MR aparat van funkcije, šteta ogromna!
Klinički centar Crne Gore
Crna GoraPOJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U CRNOJ GORI: 65 vozača uhapšeno, evidentirano 30 nezgoda tokom vikenda
shutterstock-681926509.jpg
Crna GoraSAV KRVAV PRONAĐEN ISPRED ZGRADE Prve slike s lica mesta: Turčin izboden u Podgorici, prolaznici ga našli na trotoaru (FOTO)
409F6EAF-BACF-42A2-83B2-4A2D9FB6BFF8.jpeg
Crna GoraDVA MUŠKARCA UHAPŠENA NA ŽABLJAKU: Nakon svađe među srodnicima pronađen revolver sa 6 metaka
Crna gora policija