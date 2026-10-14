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Službenici granične policije Crne Gore uhapsili su na Aerodromu Tivat državljanina Avganistana S. R. (23), kojeg švedske vlasti potražuju radi izdržavanja zatvorske kazne zbog krivičnog dela silovanje.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, nakon granične kontrole i provera putem NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da je za ovim licem raspisana međunarodna poternica NCB Interpola Stokholm.

Prema navodima policije, za državljaninom Avganistana raspisana je poternica na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je tužilaštvo Švedske izdalo 6. oktobra 2026. godine, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri godine i tri meseca zbog krivičnog dela silovanje, propisanog švedskim Krivičnim zakonikom.