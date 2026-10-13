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Inicijativa opozicije za smenu predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji.

Protiv razrešenja Mandića glasao je 41 poslanik, a za razrešenje 37 poslanika.

Kako je saopšteno na sednici, glasalo je 80 poslanika, važećih listića bilo je 78, dok su dva bila nevažeća.

Mandić je nakon saopštavanja rezultata rekao da je i on, kako je naveo, slučajno glasao za inicijativu.

"Niste uspeli da me smenite ni sa mojim glasom", rekao je Mandić.

Predsednik crnogorskog parlamenta predložio je ranije danas četiri tačke dnevnog reda na današnjem kolegijumu: inicijative NSD-a i opozicije o njegovoj smeni, kao i predloge zakona o strancima i zakona o porezu na imovinsku korist ostvarenu rešavanjem stambenih potreba funkcionera, prenosi RTCG.

Mandić je i na plenarnoj sednici poslanicima predložio obe inicijative za njegovo razrešenje, kao i predloge zakona o strancima i stanovima.

Sa koliko glasova je usvojen dnevni red?

Glasovima 50 poslanika, bez glasova protiv i uzdržanih, usvojen je predloženi dnevni red. Nakon usvajanja dnevnog reda, većina poslanika vlasti napustila je sednicu i nije učestvovala u raspravi.

Glasanje bilo tajno

Glasanje o inicijativi opozicije za smenu Mandića počelo je oko 17.40 časova, nakon višesatne debate, kada su se poslanici većine vratili u salu.