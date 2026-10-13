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Putnički avion Boing 737, zbog kojeg je privremeno obustavljen vazdušni saobraćaj na aerodromu u Nirnbergu, preleteo je i Sloveniju.

Avion, koji je leteo sa Krfa prema Nemačkoj, iznad Hrvatske poslao je signal za otmicu, nakon čega ga je Združeni centar za vazdušne operacije u Torehonu označio kao potencijalnu pretnju. Hrvatska je zbog toga podigla borbeni avion Rafal, koji je pratio putnički avion do izlaska iz hrvatskog vazdušnog prostora, odnosno do slovenačke granice.

"Slovenačka vojska je pravovremeno obavestila i Mađarsku i Italiju, ali avion je iznad Slovenije leteo veoma kratko. Budući da su ga Hrvati pratili do slovenačko-hrvatske granice, a Austrijanci preuzeli praćenje nakon slovenačko-austrijske granice, nije bilo potrebe za aktiviranjem pomoći Italijana ili Mađara", objasnio je pukovnik Slovenačke vojske Fedja Vraničar.

Hrvatska podigla Rafal

Malteški putnički avion kompanije Corendon Airlines leteo je na liniji između Grčke i Nemačke kada je u hrvatskom vazdušnom prostoru svoju četvorocifrenu identifikacionu šifru, koju posada dobija na početku leta, promenio u 7500.

Ta šifra označava otmicu aviona ili nezakonito ometanje njegovog rada. Kontrola letenja pritom nije uspela da uspostavi radio-vezu sa pilotom, a Združeni centar za vazdušne operacije u Torehonu označio je avion kao potencijalnu pretnju.

"U okviru nadzora i zaštite sopstvenog vazdušnog prostora, odnosno operacije Air Policing, hrvatski borbeni avion Rafal danas je u 11.02 iznad područja Korenice presreo malteški putnički Boing", saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske (MORH).

"Pilot je vizuelno identifikovao avion i uspostavio radio-vezu. U 11.18 borbeni avion obavio je patrolni let na području između Rijeke i Delnica i ispratio malteški avion iz hrvatskog vazdušnog prostora. Civilni avion ušao je u slovenački vazdušni prostor u 11.20", dodali su iz MORH-a.

Naveli su i da je vazdušna operacija pokrenuta na osnovu naređenja Združenog centra za vazdušne operacije u Torehonu (CAOC Torrejón), koji je od hrvatskog Rafala zatražio poletanje, presretanje i vizuelnu identifikaciju malteškog aviona.

Prikaz putanje leta putničkog aviona Boing 737 kompanije Corendon Airlines na sajtu Flightradar24 nakon signala za otmicu iznad Hrvatske Foto: Foto: X/Flighradar24

Portparol Slovenačke vojske: Leteo je brzinom od 700 km/h

Avion je u 11.20 ušao u slovenački vazdušni prostor.

"Avion je signalizirao otmicu, a slovenačka kontrola letenja pratila ga je još na području Zadra. Leteo je na visini od 11.000 metara i brzinom od 700 kilometara na sat, pa je veoma brzo stigao i iznad Slovenije. Slovenačka vojska je pravovremeno obavestila i Mađarsku i Italiju, ali avion je iznad Slovenije leteo veoma kratko", rekao je za 24ur pukovnik Fedja Vraničar, portparol Slovenačke vojske.

"Budući da su ga Hrvati pratili do slovenačko-hrvatske granice, a Austrijanci preuzeli praćenje nakon slovenačko-austrijske granice, nije bilo potrebe za aktiviranjem pomoći Italijana ili Mađara. Avion je potom bezbedno sleteo u Nemačkoj", dodao je Vraničar.

Nemačka policija pregledala avion

Nemačka je podigla dva borbena aviona Eurofajter, koji su poleteli iz obližnje baze i pratili putnički avion sve do sletanja.

Boing 737 bezbedno je sleteo na aerodrom u Nirnbergu u 12.16. Nemačka policija pregledala je avion nakon sletanja, a sat vremena kasnije saopštila je da nema opasnosti, nakon čega su putnici mogli da napuste avion.