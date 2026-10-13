U TOKU RASPRAVA O RAZREŠENJU ANDRIJE MANDIĆA! Poslanici većine napustili skupštinsku salu
- U Skupštini Crne Gore traje rasprava o dva predloga za razrešenje predsednika parlamenta Andrije Mandića, koje su podneli DPS i njegova Nova srpska demokratija.
- Poslanici većine napustili su salu kada je DPS počeo obrazlaganje opoziva, a sednica je počela sa gotovo sat vremena zakašnjenja.
- Opozicija traži Mandićev opoziv zbog objave na mrežama u kojoj je sinu Ratka Mladića izjavio saučešće povodom smrti njegovog oca.
U Skupštini Crne Gore u toku je rasprava o dva predloga za razrešenje predsednika parlamenta Andrije Mandića.
Jedan predlog je ranije podnela opozociona DPS, a drugi je danas podnela Nova srpska demokratija, čiji je Mandić predsednik.
"Pošto imamo dve tačke, i imamo dva predloga za razrešenje, ali i obaveštenje od opozicije da se neće izjašnjavati o amandmanima na Ustav pre glasanja o predsedniku Skupštine, ne želimo da rizikujemo da neko povuče potpis i da se ne možemo izjasniti o tom predlogu. Mi iz NSD-a smo predložili istu tačku koja se mora izvršiti izjašnjavanjem. Ako ne bude opstrukcija i ako tačka 1 završi glasanjem, onda se tačka 2 povlači. Ako ipak neko povuče potpis, onda imamo tačku 2. Danas ćemo to imati i neće biti izmjena. Zato imamo dva predloga. Glasaće se samo o jednom, naravno, ali smo sada sigurni da ćemo imati konačni epilog kroz tajno glasanje", naveo je Mandić.
Dodao je da je važno da građani ovo čuju jer su neki postavljali pitanja zašto poslanički klub NSD-a uz podršku poslanika UCG traži glasanje o pitanju poverenja predsednika parlamenta.
Kada je poslanik DPS Andrija Nikolić započeo obrazlaganje predloga opozicije za opoziv Mandića, poslanici većine su napustili salu.
Opozicija je tražila opoziv Mandića zbog objave na mrežama da je sinu generala Ratka Mladića izjavio saučešće povodom smrti njegovog oca.
Za danas hitno zakazana sednica Skupštine za 14 sati počela je sa gotovo sat vremena zakašnjenja.
(Kurir.rs/Tačno)