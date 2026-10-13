"Pošto imamo dve tačke, i imamo dva predloga za razrešenje, ali i obaveštenje od opozicije da se neće izjašnjavati o amandmanima na Ustav pre glasanja o predsedniku Skupštine, ne želimo da rizikujemo da neko povuče potpis i da se ne možemo izjasniti o tom predlogu. Mi iz NSD-a smo predložili istu tačku koja se mora izvršiti izjašnjavanjem. Ako ne bude opstrukcija i ako tačka 1 završi glasanjem, onda se tačka 2 povlači. Ako ipak neko povuče potpis, onda imamo tačku 2. Danas ćemo to imati i neće biti izmjena. Zato imamo dva predloga. Glasaće se samo o jednom, naravno, ali smo sada sigurni da ćemo imati konačni epilog kroz tajno glasanje", naveo je Mandić.