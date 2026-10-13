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Hrvatski borbeni avion Rafal (Rafale), u okviru nadzora i zaštite sopstvenog vazdušnog prostora (Air Policing), danas je u 11.02 časova presreo malteški putnički avion tipa Boing iznad područja Korenice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske (MORH).

Hrvatski lovac vizuelno je identifikovao putnički avion, uspostavio radio-vezu sa njegovom posadom, a zatim je u 11.18 časova izvršio borbenu vazdušnu patrolu na području između Rijeke i Delnica i ispratio maltešku letelicu iz hrvatskog vazdušnog prostora.

Civilni avion ušao je u slovenački vazdušni prostor u 11.20 časova, navodi MORH.

Vazdušna operacija pokrenuta je nakon naređenja Združene vazdušne komande NATO u Torehonu (CAOC Torrejón), koja je naložila poletanje hrvatskog Rafala radi presretanja i vizuelne identifikacije malteškog aviona.

Putnički avion leteo je na relaciji Grčka - Nemačka, a NATO komanda u Torehonu označila ga je kao moguću pretnju.

Prema informacijama Centra za izveštavanje i kontrolu u Italiji, civilni avion imao je podešen transponderski kod 7500, koji u vazduhoplovstvu označava otmicu aviona.

Zatvoren aerodrom u Nemačkoj, avion pratili i lovci Eurofajter

Aerodrom u nemačkom Nirnbergu danas je privremeno zatvoren zbog "sumnje na vanrednu situaciju u vazdušnom saobraćaju", izjavio je portparol policije.

Zatvaranje je usledilo neposredno pre planiranog sletanja aviona koji je dolazio sa grčkog ostrva Krf.

Portparol aerodroma potvrdio je da je avion bezbedno sleteo, ali da su letovi ostali obustavljeni dok je policija obezbeđivala područje.

Takođe je potvrdio da su putnički avion pratili borbeni avioni Eurofajter (Eurofighter).

Britanski Skaj njuz (Sky News) objavio je da je avion kompanije Corendon Airlines tokom leta iznad Hrvatske poslao signal za otmicu.

Međutim, iz avio-kompanije naknadno su objasnili da je reč o tehničkom kvaru i da putnici i posada nijednog trenutka nisu bili ugroženi.

Prema saopštenju kompanije, tokom preleta hrvatskog vazdušnog prostora slučajno je aktiviran transponderski kod 7500, koji se u vazduhoplovstvu koristi kao signal za otmicu.

Iz kompanije Corendon Airlines objasnili su da je do slanja signala došlo zbog neispravnosti radio-komunikacionog sistema.

Naglasili su da nije bilo stvarne vanredne situacije i da bezbednost putnika, posade i aviona nijednog trenutka nije bila ugrožena, prenosi Skaj njuz.

MORH: Operacija pokazala sposobnost Hrvatske da štiti svoj vazdušni prostor

Tokom operacije hrvatskog Rafala, budući da je civilni avion bio označen kao moguća pretnja, potpredsednici hrvatske vlade i ministri Ivan Anušić, Tomo Medved, Davor Božinović i Oleg Butković bili su u koordinaciji sa premijerom Andrejem Plenkovićem i Hrvatskim ratnim vazduhoplovstvom.

"Ova operacija u okviru zaštite hrvatskog vazdušnog prostora još jednom je pokazala odličnu obučenost i brzinu reakcije hrvatskih pilota višenamenskih borbenih aviona Rafal, kao i sposobnosti ovih borbenih letelica", navodi MORH.

Ministarstvo odbrane Hrvatske ocenilo je da je operacija pokazala sposobnost zemlje da samostalno sprovodi nadzor i zaštitu svog vazdušnog prostora.