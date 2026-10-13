Slušaj vest

Na području Ilidže danas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac, a pripadnici Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i policijski službenici MUP-a KS intenzivno tragaju za osumnjičenim.

Pucnjava se dogodila oko 12.35 u naselju Pejton, gde je nepoznata osoba upotrebila vatreno oružje i ranila muškarca u predelu noge.

Povređeni muškarac nalazi se na lekarskom pregledu, a stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Nezvanično, policija raspolaže informacijama o identitetu osumnjičenog za pucnjavu, za kojim je pokrenuta intenzivna potraga.

Zbog policijske akcije i potrage za osumnjičenim blokiran je saobraćaj u jednom delu naselja Pejton.

Na terenu su pripadnici specijalne policije i drugih jedinica MUP-a KS, a više informacija o okolnostima pucnjave očekuje se nakon završetka policijskih aktivnosti.

(Kurir.rs/avaz.ba)

Ne propustiteBosna i HercegovinaPIJAN PUCAO IZ PIŠTOLJA U TRI UJUTRU: Uhapšen muškarac u Skender Vakufu
Policija BiH
Bosna i HercegovinaPUCNJAVA U BRČKOM! Jedna osoba ranjena
Bosanska policija
Bosna i HercegovinaEVO ŠTA JE PRONAĐENO NAKON MAFIJAŠKOG OBRAČUNA NA VRACAMA: Jedan predmet je POSEBNO JEZIV, ovako nešto viđa se samo u horor filmovima! (FOTO)
Bosanska policija 2.jpg
Bosna i HercegovinaUHAPŠEN JE! Ovo je muškarac koji je juče učestvovao u mafijaškom obračunu na Vracama u Sarajevu! (FOTO)
Amar Garibović