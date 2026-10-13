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Na području Ilidže danas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac, a pripadnici Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i policijski službenici MUP-a KS intenzivno tragaju za osumnjičenim.

Pucnjava se dogodila oko 12.35 u naselju Pejton, gde je nepoznata osoba upotrebila vatreno oružje i ranila muškarca u predelu noge.

Povređeni muškarac nalazi se na lekarskom pregledu, a stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Nezvanično, policija raspolaže informacijama o identitetu osumnjičenog za pucnjavu, za kojim je pokrenuta intenzivna potraga.

Zbog policijske akcije i potrage za osumnjičenim blokiran je saobraćaj u jednom delu naselja Pejton.