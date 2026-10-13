DRAMA NA ILIDŽI, SPECIJALCI BLOKIRALI DEO NASELJA Muškarac ranjen u pucnjavi, policija pokrenula veliku potragu za napadačem
Na području Ilidže danas je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac, a pripadnici Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i policijski službenici MUP-a KS intenzivno tragaju za osumnjičenim.
Pucnjava se dogodila oko 12.35 u naselju Pejton, gde je nepoznata osoba upotrebila vatreno oružje i ranila muškarca u predelu noge.
Povređeni muškarac nalazi se na lekarskom pregledu, a stepen njegovih povreda za sada nije poznat.
Nezvanično, policija raspolaže informacijama o identitetu osumnjičenog za pucnjavu, za kojim je pokrenuta intenzivna potraga.
Zbog policijske akcije i potrage za osumnjičenim blokiran je saobraćaj u jednom delu naselja Pejton.
Na terenu su pripadnici specijalne policije i drugih jedinica MUP-a KS, a više informacija o okolnostima pucnjave očekuje se nakon završetka policijskih aktivnosti.
(Kurir.rs/avaz.ba)