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Nova srpska demokratija (NSD) na čijem je čelu Andrija Mandić, podnela je predlog za njegovo razrešenje sa mesta predsednika Skupštine, uz obrazloženje da je potrebno podstaći politički dijalog i obezbediti širu podršku za pitanja od ključnog značaja za evropski put države.

Sednica je zakazana za danas u 14 časova.

Opozicija je ranije tražila sednicu o smeni Mandića, kojem na dušu stavljaju greh jer je izjavio saučešće povodom smrti generala Ratka Mladića. Sednica do sada nije održana, jer nije bilo kvorima. Opozicija je uslovila usvajanje ustavnih promena koje su potrebne za evropski put Crne Gore sednicom o Mandiću. Parlamentarna većina bila je jutros i na na sastanku sa ambasadorom EU u Porgorici Johanom Satlerom.

"Predlog za razrešenje predsednika Skupštine Crne Gore podnosim sa poslanicima, u skladu sa članom 9 stav 1 a u vezi člana 15 Poslovnika Skupštine, u cilju podsticanja političkog dijaloga i postizanja šireg konsenzusa o pitanjima od ključnog značaja za evropske integracije.

Skupština Crne Gore je u aktuelnom sazivu ostvarila izuzetne rezultate na evropskom putu, dajući snažan doprinos usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i ubrzanju reformskih procesa. Imajući u vidu značaj ustavnih izmena za ispunjavanje obaveza u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, neophodno je učiniti dodatne napore radi obezbeđivanja što šire političke podrške.

Ova inicijativa predstavlja izraz spremnosti da se evropski interesi Crne Gore stave iznad političkih razlika i omogući nastavak ključnih reformi. Cilj je da Crna Gora, uz odgovornost svih političkih subjekata, nastavi da odlučno napreduje ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji", navode u saopštenju NSD-a.

Mandić je održao i sednicu kolegijuma koja je trajala kratko.

"Verovali ili ne, opozicija je odbila da danas raspravlja o inicijativi za smenu Mandića. To je bio njihov uslov da se raspravlja o ustavnim izmenama. Nema potrebe za dodatnom elaboracijom, njima ne smeta Mandić, njima smetaju ustavne izmene koje se tiču integriteta. Mislim da je stvar jasna i da je njihova namera potpuno ogoljena", rekao je poslanik PES-a Vasilije Čarapić.

Iz DPS-a je, ipak, najavljeno da će učestvovati u radu.

"DPS učestvovati u današnjoj raspravi o razrješenju Mandića, koju je rukovodstvo parlamenta zakazalo za 14 časova. Mi smo kao opozicija rekli da je nedemokratski da se danas za danas zakazuje sednica parlamenta", kazao je šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić.

Premijer Milojko Spajić oglasio se na mreži Iks, ističući da veruje u političku mudrost i kompromis koji Crnu Goru vodi u EU.