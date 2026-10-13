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U požaru koji je u petak ujutro izbio u suterenu Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) u potpunosti je uništena kompjuterska sala lekara u kojoj se očitavaju nalazi, ali i inventar i kancelarijska oprema.

„Vijesti“ nezvanično saznaju da je požar krenuo iz sobe koja je opredeljena za novi rendgen aparat, te da je moguće da je i on oštećen, iako je osiguran i pod garancijom. Šteta je, navodno, pričinjena i u ERCP sali, u kojoj se obavljaju gastroenterohepatološke procedure, a van funkcije je i MR aparat, čiju ispravnost, kao i ispravnost drugih uređaja, procenjuju nadležne stručne službe KCCG.

Izvori „Vijesti“ tvrde da do sanacije posledica požara neće biti moguć rad u suterenu, dok poliklinika, jedinica intenzivne nege, koja je izmeštena u petak, i operacioni blok nastavljaju sa radom. Sagovornici su kazali da je suteren KCCG u potpunosti uništen kada je reč o stolariji i inventaru, te da je prisutna veća količina vode, što se vidi i na fotografijama dostavljenim „Vijestima“, a za koju se ne zna da li je posledica oštećenja vodovodne instalacije ili intervencije vatrogasaca.

U požaru nije bilo povređenih, ali izvori tvrde da se jedna osoba javila lekarima Urgentnog centra zbog problema sa disanjem.

Iz KCCG je u petak, nakon akcije gašenja požara, saopšteno da preduzimaju sve raspoložive mere kako bi se što pre sanirale posledice i uspostavila puna funkcionalnost svih organizacionih jedinica. Nisu odgovorili na dodatna pitanja „Vijesti“ o prvim procenama štete.

Deo zakazanih pregleda i intervencija odložen je za vikend ili ovu sedmicu, dok će pacijenti, kada je reč o MR, RTG i CT snimanjima, biti upućeni u druge ustanove.

Iz KCCG su saopštili da su tokom dana primili izraze solidarnosti od više privatnih zdravstvenih ustanova koje su stavile na raspolaganje svoje raspoložive kapacitete, bez naknade, u cilju pružanja podrške toj ustanovi i obezbeđivanja kontinuiteta zdravstvene zaštite pacijenata.

„Uzimajući u obzir geografsku raspoređenost pacijenata kojima su zakazani pregledi radiološke dijagnostike, KCCG će pacijente zakazane za magnetnu rezonancu (MR) upućivati u PZU Konzilijum, gde će se u narednom, kratkoročnom periodu, pregledi obavljati uz angažovanje kadra KCCG, dok će se kompjuterizovana tomografija (CT) vršiti u Institutu za bolesti dece KCCG i delimično u PZU Moj lab“, navodi se u saopštenju.

Saopšteno je da CT i MR pregledi počinju tokom vikenda u KCCG, a da će o terminima pregleda pacijenti biti obavešteni telefonom od zaposlenih u Centru za radiološku dijagnostiku.

Požar u KCCG izbio je u petak oko 8.45 ujutro, a u akciji gašenja učestvovalo je 12 vatrogasaca sa četiri vozila. Brzom intervencijom požar je lokalizovan za oko 20 minuta.

Direktor KCCG Saša Radović, u vezi sa mogućim uzrocima požara, kazao je u petak ujutro medijima da će istraga pokazati da li se radi o neispravnim elektroinstalacijama ili je „eventualno nešto drugo uzrok“.

„Vijesti“ su nezvanično objavile još u petak da se najverovatnije radi o neispravnim instalacijama.