Bosna i Hercegovina
TRAGEDIJA KOD TREBINJA: Dva mladića poginula u saobraćajnoj nesreći
- Jedan je stradao na licu mesta, a drugi, star 22 godine, preminuo je posle duže reanimacije.
Slušaj vest
Dva mladića smrtno su stradala sinoć u saobraćajnoj nesreći u Zasad polju kod Trebinja, potvrdila je Tanja Novarlić načelnik Službe za intezivnu negu trebinjske bolnice.
“Jedan mladić preminuo je na licu mesta, dok je drugi, star 22 godine, dovezen u trebinjsku bolnicu bez srčane akcije. Uprkos reanimaciji koja je trajala duže od dva sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena u 23 časa i 55 minuta.” rekla je Novarlić.
Novarlić još dodaje da je jedna osoba primljena na Odeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba zadobilo lakše telesne povrede.
Kurir.rs/ATV
Reaguj
Komentariši