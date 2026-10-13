Slušaj vest

Dva mladića smrtno su stradala sinoć u saobraćajnoj nesreći u Zasad polju kod Trebinja, potvrdila je Tanja Novarlić načelnik Službe za intezivnu negu trebinjske bolnice.

“Jedan mladić preminuo je na licu mesta, dok je drugi, star 22 godine, dovezen u trebinjsku bolnicu bez srčane akcije. Uprkos reanimaciji koja je trajala duže od dva sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena u 23 časa i 55 minuta.” rekla je Novarlić.

Novarlić još dodaje da je jedna osoba primljena na Odeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba zadobilo lakše telesne povrede.

Kurir.rs/ATV

Ne propustiteBosna i HercegovinaPOGINUO MLADIĆ (18) U CENTRU TREBINJA: Teška saobraćajna nesreća u Hercegovini!
Policija Republike Srpske
Bosna i HercegovinaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD TREBINJA: Automobil sleteo sa puta, mladić (18) poginuo
foca-policija.jpg
Bosna i HercegovinaUKRAO SLUŽBENI AUTOMOBIL OPŠTINE BILEĆA: Crnogorskom državljaninu određen pritvor, napravio veliku materijalnu štetu
Bosanska policija
HrvatskaMLADIĆ BRZOM POŠTOM POSLAO PUŠKU! Ona opalila iz paketa i ranila radnika: Horor u pošti, podignuta optužnica protiv 23-godišnjaka!
Pošta