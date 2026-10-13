Dva mladića smrtno su stradala sinoć u saobraćajnoj nesreći u Zasad polju kod Trebinja , potvrdila je Tanja Novarlić načelnik Službe za intezivnu negu trebinjske bolnice.

“Jedan mladić preminuo je na licu mesta, dok je drugi, star 22 godine, dovezen u trebinjsku bolnicu bez srčane akcije. Uprkos reanimaciji koja je trajala duže od dva sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena u 23 časa i 55 minuta.” rekla je Novarlić.