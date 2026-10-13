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Muškarac D.B. optužen je zbog nasilničkog ponašanja, a terete ga da je tukao muškarca sa invaliditetom udarajući ga rukama i nogama.

Opštinski sud u Orašju tereti ga zbog incidenta koji se dogodio 26. februara ove godine na parkingu ispred stambene zgrade u Orašju.

Prema navodima optužnice, D.B. je oko 18.23 vozeći auto naglo stao pored četiri osobe, koje su stajale na parkingu.

Izašao je iz vozila i počeo vikati na njih, govoreći im: "Šta ste tu stali, ne mogu proći od vas!".

Nakon toga je, kako se navodi u optužnici, prišao P.Ž., za kojeg je znao da je bolestan, uhvatio ga za prsa i odgurnuo, uz psovke na račun njegovih roditelja.

Optuženi je potom nastavio vikati: "Znate li vi ko sam ja!", te je, prema navodima optužnice, P.Ž. udarao rukama i nogama.

U tome ga je pokušavao zaustaviti I.Ž., upozoravajući ga da je reč o osobi s invaliditetom.

Prema optužnici, D.B. je zatim ušao u svoje vozilo, ali je nastavio upućivati pretnje prisutnima, govoreći: "Hoćete da vas sve prebijem, hoćete da vas sve pobijem?"

Kako se dalje navodi, optuženi je ponovo izašao iz automobila, pljunuo na P.Ž. i nastavio ga vređati, nakon čega se udaljio s parkinga.

Tužilaštvo smatra da je takvim postupanjem D.B. nasiljem i naročito drskim ponašanjem ugrozio građanski mir P.Ž., D.Ž., M.K. i M.P, iako je bio svestan posledica svog ponašanja i želeo ih izazvati.