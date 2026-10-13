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Tokom vikenda, od 9. do 11. oktobra 2026. godine, na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda, u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. U saobraćajnim nezgodama osam lica zadobilo je lake telesne povrede.

Službenici saobraćajne policije su, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, sankcionisali 1.637 vozača. Protiv njih su podneli 217 prekršajnih prijava, izdali 1.420 prekršajnih naloga, dok su privremeno oduzeli 12 pari registarskih oznaka i više putničkih motornih vozila.

"Slobode je lišeno 65 vozača, i to 34 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili zbog odbijanja alkotestiranja, 12 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno zbog odbijanja podvrgavanja testiranju i 19 vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima", naglasili su u Upravi policije.

Kurir.rs/RTCG

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