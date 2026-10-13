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Tokom vikenda, od 9. do 11. oktobra 2026. godine, na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda, u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. U saobraćajnim nezgodama osam lica zadobilo je lake telesne povrede.

Službenici saobraćajne policije su, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, sankcionisali 1.637 vozača. Protiv njih su podneli 217 prekršajnih prijava, izdali 1.420 prekršajnih naloga, dok su privremeno oduzeli 12 pari registarskih oznaka i više putničkih motornih vozila.