POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U CRNOJ GORI: 65 vozača uhapšeno, evidentirano 30 nezgoda tokom vikenda
- Tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda, bez smrtno stradalih, a osam osoba je lakše povređeno.
- Saobraćajna policija sankcionisala je 1.637 vozača, uz 217 prekršajnih prijava i 1.420 naloga.
- Slobode je lišeno 65 vozača, uglavnom zbog alkohola, droga ili drugih težih prekršaja.
Tokom vikenda, od 9. do 11. oktobra 2026. godine, na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda, u kojima nije bilo smrtno stradalih lica. U saobraćajnim nezgodama osam lica zadobilo je lake telesne povrede.
Službenici saobraćajne policije su, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, sankcionisali 1.637 vozača. Protiv njih su podneli 217 prekršajnih prijava, izdali 1.420 prekršajnih naloga, dok su privremeno oduzeli 12 pari registarskih oznaka i više putničkih motornih vozila.
"Slobode je lišeno 65 vozača, i to 34 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili zbog odbijanja alkotestiranja, 12 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno zbog odbijanja podvrgavanja testiranju i 19 vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima", naglasili su u Upravi policije.
Kurir.rs/RTCG