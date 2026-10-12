Zanimljivo je da se likopen bolje apsorbuje iz termički obrađenog paradajza nego iz svežeg

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Čeri paradajz povezan s pojavom salmonela u Italiji završile su i na hrvatskom tržištu. Prema informacijama Državnog inspektorata, sporan paradajz nabavljen je početkom septembra u Italiji, a potom distribuiran u pet ugostiteljskih objekata na području Istarske i Primorsko-goranske županije.

Reč je o ukupno 150 kilograma paradajza koji je završio u restoranima u Rijeci, Rovinju, Novigradu i Poreču.

Iz Državnog inspektorata potvrdili su da su pojedini subjekti paradajz nabavili u poslovnici trgovačkog lanca Metro u Trstu.

Putem evropskog sistema za brzo uzbunjivanje o opasnostima u hrani i hrani za životinje (RASFF) primili su i popis subjekata koji su sporni proizvod stavili na hrvatsko tržište.

Iz Metroa odgovor na upit nije stigao, a iz Inspektorata navode kako je reč o ugostiteljskim objektima koji posluju sezonski i trenutno su zatvoreni. Sanitarna inspekcija dosad nije primila prijave potrošača koje bi upućivale na moguće trovanje hranom povezano s tim restoranima.

Stanislav Briškoski, predsednik Ceha ugostitelja Obrtničke komore Istarske županije, kaže kako ugostitelji deo namirnica nabavljaju u Italiji zbog povoljnijih cena.

"Opšte poznato je da je Italija jeftinija za kupovinu namirnica. Ne znam koji su ugostitelji išli u nabavku, ali siguran sam da se tamo kupuje jer su namirnice jeftinije. Pritom je, naravno, pitanje kvaliteta. Iznenađen sam velikim brojem zaraza povezanih s tim paradajzom", rekao je Briškoski.

Restoran Foto: Shutterstock

Fekalne vode na području uzgoja?

Zbog velikog broja obolelih italijansko tužilaštvo je pokrenulo istragu. Jedna od sumnji je da je do kontaminacije došlo zbog zagađene vode koja se koristila za navodnjavanje nasada.

Josip Kelemen, savetnik potrošačke platforme "Halo, inspektore", upozorava na ranije slučajeve povezane s proizvodnjom cherry paradajza na Siciliji.

"Ovo je očiti dokaz da proizvođači ne rade kontrolu kvaliteta svojih proizvoda. S tog sicilijanskog područja još su od 2023. godine poznati slučajevi u kojima je paradajz bio kontaminiran salmonelom zbog fekalnih voda na području uzgoja", kazao je Kelemen.

Kako objašnjava Zdenko Mlinar, upravnik Sektora za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", bakterija iz životinjskog izmeta može dospeti u podzemne vode, a zatim i u vodu koja se koristi za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

"Put salmonele do vode koja se koristi za navodnjavanje vrlo je jednostavan. U blizini se može nalaziti farma na kojoj se drže životinje, a izmet podzemnim vodama može da dospe do vode za navodnjavanje. Tako salmonela završi na voću ili povrću", pojasnio je Mlinar.

Foto: Shutterstock

Salmonela u paradajzu retka je pojava

Zaraze su prijavljene u više italijanskih regija, a među obolelima ima i dece, od kojih su neka završila u bolnici. Prema podacima evropskog sustava za brzo uzbunjivanje, uzorak paradajza uzet je 15. septembra. Proizvod se distribuirao u rinfuzi, u transportnim kutijama.

U Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu ističu da salmonela u paradajzu nije česta pojava. Tokom ove godine zabeležena su četiri povlačenja hrane s tržišta zbog salmonele.