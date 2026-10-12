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Opštinsko državno tužilaštvo u Sisku podiglo je optužnicu protiv dvojice muškaraca zbog pretnji zaposlenoj u ugostiteljskom objektu u Strelečkom, kod Siska.

Prema optužnici, muškarci su joj pretili da će je prebiti i demolirati lokal nakon što je odbila da im posluži alkohol, jer su već bili pijani.

Incident se dogodio 15. avgusta, oko 9.20 časova, na terasi ugostiteljskog objekta. Dvojica muškaraca, obojica stara 45 godina, došla su u lokal sa još jednom osobom i pokušala da naruče pivo.

Zaposlena je odbila da ih posluži jer su bili vidno alkoholizovani, nakon čega su, prema optužnici, postali agresivni.

"Razbićemo ti kafanu, a i tebe ćemo prebiti!"

Državno tužilaštvo tereti prvooptuženog da je zaposlenoj zapretio rečima:

"Razbićemo ti kafanu, a i tebe ćemo prebiti! Videćeš šta ćemo ti uraditi!"

Drugooptuženi mu se, prema optužnici, pridružio pretnjama.

"Razbićemo ti kafanu, a i tebe ćemo prebiti! Dobićeš lep poklon za Božić!", rekao joj je, navodi tužilaštvo.

Zaposlena je tokom saslušanja ispričala da su muškarci nakon prvog sukoba nakratko otišli, a zatim se vratili sa sopstvenim pivom koje su doneli iz drugog lokala.

Kada im je rekla da ne mogu da unose svoje piće, nastavili su da joj prete. Jedan od njih joj je, prema njenom iskazu, zapretio da će ona i njena porodica dobiti božićni poklon.

Zaposlena: Tresla sam se od straha

Žena je istražiteljima ispričala da su joj muškarci prilazili, vikali na nju, unosili joj se u lice i mahali rukama.

Zbog njihovog ponašanja osećala se ugroženo i tresla se od straha. U jednom trenutku odlučila je da pozove policiju, dok joj je druga žena pomogla u posluživanju gostiju.

Svedokinja je potvrdila da je čula pretnje razbijanjem lokala i pominjanje božićnog poklona. Takođe je izjavila da je zaposlena nakon sukoba bila vidno uplašena.

Prema optužnici, policija je kod prvooptuženog izmerila 2,14 promila alkohola u krvi, a kod drugooptuženog 1,27 promila.

Za jednog traže zatvor, za drugog uslovnu kaznu

Dvojica optuženih tokom saslušanja negirala su izvršenje krivičnog dela.

Državno tužilaštvo smatra da iskazi zaposlene i svedokinje pružaju dovoljno osnova za zaključak da su joj ozbiljno pretili nanošenjem teških telesnih povreda.

Obojica se terete za krivično delo pretnje.

Za prvooptuženog tužilaštvo traži šest meseci zatvora, dok za drugooptuženog predlaže takođe šest meseci zatvora, ali uslovno, što znači da kazna neće biti izvršena ukoliko u roku od tri godine ne počini novo krivično delo.

Tužilaštvo je zatražilo i produženje ranije određenih mera opreza do pravosnažnog okončanja postupka.