MALI ŠRAF JE SRUŠIO AVION! Novinar progovorio o incidentu u Sarajevu, ali i o TRAGIČNOM PADU RUSKE LETELICE

Avion Kroacije erlajnsa koji je pre dva dana sleteo na pistu Međunarodnog aerodroma Sarajevo iz Zagreba ima štetu za koju se pretpostavljalo da je nastala vatrenim oružjem.

Izvršenim analizama utvrđeno je da nema tragova barutnih čestica na avionu Kroacija Erlajnsa, niti drugih tragova koji bi ukazivali na dejstvo projektila iz vatrenog oružja, potvrđeno je iz Tužilaštva BiH. Kako je saopšteno, uočena šteta ni na koji način nije ugrozila bezbednost leta i putnika.

Stručnjaci kažu da je oštećenje prouzrokovano mehaničkim udarcem. Voditeljku Milicu Marković interesovalo je kakav je to mehanički udarac koji može prouzrokovati ovakvu nesreću.

Novinar rubrike Planeta je istakao da postoji takva mogućnost i da to ne bi bio prvi put da se to desilo.

- Može biti prilikom poletanja. Ne bi bio ni prvi ni poslednji put da se na pistama mogu naći neki manji delovi od aviona koji mogu napraviti veliki problem avionu. Obično se to dešava prilikom sletanja da ispadne neka matica ili šraf. Pošto avion hvata veliki zalet da bi poleteo, ide velikom brzinom i onda ti predmeti na pisti mogu napraviti ozbiljan problem - rekao je Mlakar.

Osvrnuo se i na tešku nesreću iz 2000. godine kada je jedan mali šraf prourokovao pad avion i smrt preko stotinu ljudi.

- Treba napomenuti da je jedan šraf napravio tragediju gde je poginulo preko 100 ljudi u avgustu 2000. godine u avionu Konkord. On je brzinom od 300 kilometara na čas kada je poleteo sa aerodroma Hitrol. Prilikom poletanja zakačio je jedan šraf koji je ispao sa sasvim drugog aviona. Metal je probio gume Konkorda, koje su, pošto su se raspale u vazduhu probušile rezrvoare za gorivo letelice. Avion je posle nekih nepunih minut odnosno minut ipo leta se zapalio i eksplodirao. Pao je na naseljeno mesto gde se nalazio aerodrom i izazvao je ogromnu tragediju. Tri godine kasnije taj avion je penzionisan - istakao je Mlakar.

Vojno-transportni avion "iljušin Il-76" srušio se jutros u centralnom ruskom gradu Rjazanju i u nesreći su poginule četiri osobe, dok je još pet njih povređeno, prenosi agencija "Tas".

Avion se srušio nakon što mu se iznenada zapalio jedan od motora, saopštio je ruskoj agenciji izvor iz Ministarstva za vanredne situacije.

- U pitanju je ruski transportni avion iljušin Il-76 koji se koristi za transport teških materijala. Mi smo imali 1996. godine jednu veliku tragediju kod Surčina upravo tog aviona. On je prenosio rezervne delove za libijske migove i opremu. To je bio ukrajinski avion, ali generalno to se dešava. Postoji snimak koji je objavljen, letelica je u vazduhu gorela i same je pala. Ovde je bila u pitanju jedna vojna vežba. Kompletna posada je poginula, ali nije bilo više stradalih - rekao je Mlakar.

