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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju zatražilo je određivanje jednomesečnog pritvora državljaninu Crne Gore D. R. (1997) iz Tivta zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo krađa.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podnelo je predlog Osnovnom sudu u Trebinju.

"Navedeno lice se sumnjiči da je 7. oktobra 2026. godine, oko 4.30 sati, ispred zgrade opštine Bileća, oduzelo putnički automobil marke VW, tip Passat, koji je u vlasništvu Opštine Bileća. Tom prilikom automobilom je ostvarilo kontakt sa putnom infrastrukturom, čime je Opštini Bileća pričinjena materijalna šteta u iznosu od 4.850 KM", naveli su iz Tužilaštva u Trebinju.

Pritvor je zatražen jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva osumnjičenog.

(Kurir.rs/Klix)

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