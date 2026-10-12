UKRAO SLUŽBENI AUTOMOBIL OPŠTINE BILEĆA: Crnogorskom državljaninu određen pritvor, napravio veliku materijalnu štetu
- Tužilaštvo u Trebinju traži jednomesečni pritvor za D. R. iz Tivta, zbog sumnje da je ukrao službeni VW Passat Opštine Bileća.
- Prema navodima, automobil je 7. oktobra odvezen ispred zgrade opštine i tom prilikom je pričinjena šteta od 4.850 KM.
Okružno javno tužilaštvo u Trebinju zatražilo je određivanje jednomesečnog pritvora državljaninu Crne Gore D. R. (1997) iz Tivta zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo krađa.
Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podnelo je predlog Osnovnom sudu u Trebinju.
"Navedeno lice se sumnjiči da je 7. oktobra 2026. godine, oko 4.30 sati, ispred zgrade opštine Bileća, oduzelo putnički automobil marke VW, tip Passat, koji je u vlasništvu Opštine Bileća. Tom prilikom automobilom je ostvarilo kontakt sa putnom infrastrukturom, čime je Opštini Bileća pričinjena materijalna šteta u iznosu od 4.850 KM", naveli su iz Tužilaštva u Trebinju.
Pritvor je zatražen jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva osumnjičenog.
(Kurir.rs/Klix)