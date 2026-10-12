Okružno javno tužilaštvo u Trebinju zatražilo je određivanje jednomesečnog pritvora državljaninu Crne Gore D. R. (1997) iz Tivta zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo krađa.

"Navedeno lice se sumnjiči da je 7. oktobra 2026. godine, oko 4.30 sati, ispred zgrade opštine Bileća, oduzelo putnički automobil marke VW, tip Passat, koji je u vlasništvu Opštine Bileća. Tom prilikom automobilom je ostvarilo kontakt sa putnom infrastrukturom, čime je Opštini Bileća pričinjena materijalna šteta u iznosu od 4.850 KM", naveli su iz Tužilaštva u Trebinju.