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Podgorička policija uhapsila je M. B. (21), zbog sumnje da je dao kokain ženskoj osobi koja je transportovana u Klinički centar jer se osećala loše nakon uzimanja droge.

Uprava policije je saopštila da je M. B. specijalni povratnik u izvršenju krivičnih dela, dok je pacijentkinja nakon medicinskog tretmana otpuštena kući.

"Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Podgorica je, naime, obaveštena od strane Kliničkog centra Crne Gore da je punoletno žensko lice pristiglo zbog toga što se osećalo loše nakon konzumiranja narkotika. Policijski službenici su odmah preduzeli mere i radnje na utvrđivanju svih činjenica. Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su u Kliničkom centru zatekli navedeno žensko lice sa još jednim ženskim licem", piše u saopštenju.

Preduzetim merama i radnjama identifikovan je M. B. kao osoba koja je učestvovala u navedenom događaju.

"Sva tri lica – M. B., navedeno žensko lice i lice koje je bilo sa njom u društvu – kada su se za to stekli uslovi, dovedena su u policijske prostorije radi uzimanja obaveštenja na zapisnik u vezi sa okolnostima događaja. Kriminalistička obrada koja je sprovedena ukazala je na sumnju da je M. B. dao na uživanje opojnu drogu kokain navedenom ženskom licu, nakon čega se ona osećala loše, te je iz tog razloga transportovana u Klinički centar", dodaju iz policije.

Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici izjasnio se da se u radnjama M. B. stiču bitni elementi krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga, te je naložio da se on uhapsi.

Osumnjičeni M. B. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo.