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Tokom noći u blizini hrama u Podgorici došlo je do teškog incidenta kada je momak izboden i krvav pronađen na trotoaru ispred zgrade.

Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je teško povređenog mladića transportovala u Kliničko-bolnički centar.

- Mladić je pronađen u lokvi krvi. Takođe krvi je bilo svuda po ulazu koji se nalazi u neposrednoj blizini. Probudile su nas rotacije i policija oko četiri sata, kaže za RINU jedan od stanara.

Državljanin Turske pronađen bez svesti u Moskovskoj ulici

Naime, državljanin Turske M.D. pronađen je jutros oko 3.40 sati u Moskovskoj ulici u Podgorici, u besvesnom stanju i sa ubodnom ranom za koju se sumnja da je nanesena nožem, saopšteno je iz Uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama Portala RTCG, povređeni je transportovan u KCCG i trenutno je u operacionoj sali.

- Izlasku Hitne medicinske pomoći na lice mesta prethodila je prijava savesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali HMP, naveli su iz policije.

Policija preduzima dalje mere i radnje na otkrivanju počinioca i rasvetljavanju svih okolnosti događaja.