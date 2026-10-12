SAV KRVAV PRONAĐEN ISPRED ZGRADE Prve slike s lica mesta: Turčin izboden u Podgorici, prolaznici ga našli na trotoaru (FOTO)
Tokom noći u blizini hrama u Podgorici došlo je do teškog incidenta kada je momak izboden i krvav pronađen na trotoaru ispred zgrade.
Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je teško povređenog mladića transportovala u Kliničko-bolnički centar.
- Mladić je pronađen u lokvi krvi. Takođe krvi je bilo svuda po ulazu koji se nalazi u neposrednoj blizini. Probudile su nas rotacije i policija oko četiri sata, kaže za RINU jedan od stanara.
Državljanin Turske pronađen bez svesti u Moskovskoj ulici
Naime, državljanin Turske M.D. pronađen je jutros oko 3.40 sati u Moskovskoj ulici u Podgorici, u besvesnom stanju i sa ubodnom ranom za koju se sumnja da je nanesena nožem, saopšteno je iz Uprave policije.
Prema nezvaničnim informacijama Portala RTCG, povređeni je transportovan u KCCG i trenutno je u operacionoj sali.
- Izlasku Hitne medicinske pomoći na lice mesta prethodila je prijava savesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali HMP, naveli su iz policije.
Policija preduzima dalje mere i radnje na otkrivanju počinioca i rasvetljavanju svih okolnosti događaja.
Kurir.rs/RINA/RTCG