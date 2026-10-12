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Dva muškarca, starosti 41 i 53 godine, lišena su slobode nakon prijave o svađi među srodnicima na području Žabljaka, saopšteno je iz Uprave policije. Policija je tokom kontrole vozila jednog od njih pronašla revolver sa šest metaka, za koji se sumnja da ga je držao ilegalno.

Kako je navedeno u saopštenju, policijski službenici su u subotu, 10. oktobra, postupili po prijavi o svađi i izašli na lice mjesta u jednom selu na području Žabljaka. Tamo su zatekli muškarca starog 53 godine, dok se drugi, star 41 godinu, prethodno udaljio.

Policija je ubrzo u Njegovuđi pronašla mlađeg muškarca i zaustavila vozilo kojim je upravljao. Pregledom vozila pronađen je i oduzet revolver marke "Magnum 357" sa šest metaka u dobošu.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je, nakon razmatranja spisa predmeta, naložio da oba muškarca budu lišena slobode.

Četrdesetjednogodišnjak se sumnjiči za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, dok se pedesettrogodišnjak sumnjiči za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Iz Uprave policije je saopšteno da će osumnjičeni, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom državnom tužiocu u zakonskom roku.