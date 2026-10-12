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Muškarac inicijala I. P. uhapšen je nakon što je pijan došao u Policijsku stanicu Šipovo, gde je verbalno i fizički napao policijskog službenika i naneo mu povrede.

Iz Policijske uprave Mrkonjić Grad saopšteno je da je kod osumnjičenog utvrđeno 2,56 promila alkohola u organizmu.

Povređenom policijskom službeniku medicinska pomoć ukazana je u Domu zdravlja Šipovo.

I. P. osumnjičen je za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

O svemu je obavešten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da mu nakon kompletiranja predmeta u redovnoj proceduri bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom delu.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

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