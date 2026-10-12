DABAR NAPRAVIO HAOS U BiH! Zbog onoga što je uradio 1.600 korisnika ostalo bez struje, uhvaćen je na delu (FOTO)
- Dabar je presekao svih šest podzemnih visokonaponskih kablova ispod trase auto-puta Banjaluka – Doboj, pa je više domaćinstava ostalo bez struje.
- Kvar je pogodio dalekovod 'Štrpci', koji napaja oko 1.600 korisnika u Prnjavoru i Stanarima, a sanacija je složena i traži tešku mehanizaciju.
Nesvakidašnji incident ostavio je u mraku brojna domaćinstva na području Prnjavora i Stanara, a glavni krivac za višesatni prekid snabdevanja električnom energijom je – dabar.
Ovaj glodar uspeo je da preseče svih šest podzemnih visokonaponskih kablova položenih ispod same trase auto-puta Banjaluka – Doboj, zbog čega je sanacija izuzetno složena i zahteva tešku građevinsku mehanizaciju.
"Terenske ekipe "Elektrokrajine" u Prnjavoru rade na sanaciji složenog kvara na podzemnom delu dalekovoda "Štrpci", koji ukupno napaja 1.600 korisnika od prnjavorskog naselja Štrpci do sela Brestovo i Mitrovići u opštini Stanari.
Kvar na srednjenaponskom kablovskom vodu izazvao je sinoć, 11. oktobra u 21.30 časova, veliki glodar dabar, koji je presekao svih šest podzemnih kablova na deonici kablovskog voda koji prolazi ispod auto-puta Banjaluka – Doboj.
Zamena podzemnih kablova zahteva angažovanje teške građevinske mehanizacije, čime se usporava dinamika otklanjanja kvara i ponovnog uspostavljanja urednog snabdevanja električnom energijom.
Molimo sve korisnike koji se napajaju električnom energijom iz dalekovoda "Štrpci“ za strpljenje i razumevanje", naveli su iz Elektrokrajine.
(Kurir.rs/radiosarajevo.ba/Foto:Ilustracija)