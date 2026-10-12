Slušaj vest

Nesvakidašnji incident ostavio je u mraku brojna domaćinstva na području Prnjavora i Stanara, a glavni krivac za višesatni prekid snabdevanja električnom energijom je – dabar.

Ovaj glodar uspeo je da preseče svih šest podzemnih visokonaponskih kablova položenih ispod same trase auto-puta Banjaluka – Doboj, zbog čega je sanacija izuzetno složena i zahteva tešku građevinsku mehanizaciju.

"Terenske ekipe "Elektrokrajine" u Prnjavoru rade na sanaciji složenog kvara na podzemnom delu dalekovoda "Štrpci", koji ukupno napaja 1.600 korisnika od prnjavorskog naselja Štrpci do sela Brestovo i Mitrovići u opštini Stanari.

Kvar na srednjenaponskom kablovskom vodu izazvao je sinoć, 11. oktobra u 21.30 časova, veliki glodar dabar, koji je presekao svih šest podzemnih kablova na deonici kablovskog voda koji prolazi ispod auto-puta Banjaluka – Doboj.

Zamena podzemnih kablova zahteva angažovanje teške građevinske mehanizacije, čime se usporava dinamika otklanjanja kvara i ponovnog uspostavljanja urednog snabdevanja električnom energijom.

Molimo sve korisnike koji se napajaju električnom energijom iz dalekovoda "Štrpci“ za strpljenje i razumevanje", naveli su iz Elektrokrajine.

(Kurir.rs/radiosarajevo.ba/Foto:Ilustracija)

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) DEČAK (14) NAPADNUT DOK SE KUPAO! Očajnički je pokušavao da se odbrani od POBESNELOG DABRA, životinja tresla glavom i kidisala bez prestanka!
Gofund me.jpg
PlanetaUKRAJINSKI "DABROVI" ISPROBANI NA MOSKVI, SADA TERORIŠU RUSE NA KRIMU! Snimci udara na PVO sisteme, radare i borbeni avion Su-30 (FOTO, VIDEO)
dron.jpg
HrvatskaZVERKA OD 30 KG MNOGIMA U HRVATSKOJ ZADAJE GLAVOBOLJU: Vraćena u zemlju posle skoro 100 godina i odmah počela da PRAVI PROBLEME
profimedia0752373669.jpg
HrvatskaGLODAR OSTAVIO HRVATSKO MESTO BEZ INTERNETA: Radnici otvorili šaht da otklone kvar, a tamo šok scena! JEDVA GA OTERALI (FOTO)
untitled2.jpg