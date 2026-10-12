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Nesvakidašnji incident ostavio je u mraku brojna domaćinstva na području Prnjavora i Stanara, a glavni krivac za višesatni prekid snabdevanja električnom energijom je – dabar.

Ovaj glodar uspeo je da preseče svih šest podzemnih visokonaponskih kablova položenih ispod same trase auto-puta Banjaluka – Doboj, zbog čega je sanacija izuzetno složena i zahteva tešku građevinsku mehanizaciju.

"Terenske ekipe "Elektrokrajine" u Prnjavoru rade na sanaciji složenog kvara na podzemnom delu dalekovoda "Štrpci", koji ukupno napaja 1.600 korisnika od prnjavorskog naselja Štrpci do sela Brestovo i Mitrovići u opštini Stanari.

Kvar na srednjenaponskom kablovskom vodu izazvao je sinoć, 11. oktobra u 21.30 časova, veliki glodar dabar, koji je presekao svih šest podzemnih kablova na deonici kablovskog voda koji prolazi ispod auto-puta Banjaluka – Doboj.

Zamena podzemnih kablova zahteva angažovanje teške građevinske mehanizacije, čime se usporava dinamika otklanjanja kvara i ponovnog uspostavljanja urednog snabdevanja električnom energijom.