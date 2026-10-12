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Delegacije SNSD i HDZ BiH, predvođene predsednicima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem, dogovorile su danas nastavak saradnje i nakon Opštih izbora.

"Razumemo napore i situaciju u kojoj se HDZ BiH nalazi i nastavljamo zajedno da radimo", istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka dve delegacije u Banjaluci.

Dodik je istakao da SNSD poštuje činjenicu da su se sastali u Banjaluci i da podržava redovnu komunikaciju, kao i da su izbori i za SNSD i za HDZ prošli veoma uspešno.

"Ostvarili smo odlične rezultate i pozicionirali se kao nezaobilazan faktor političkog života u Republici Srpskoj, FBiH i celoj BiH. Posebno je obeležje da je hrvatski narod dobio svog predstavnika koji je autentičan. Razumemo HDZ i njihove napore da dođu do jasno definisanih odnosa. Danas smo rekli da nastavljamo zajedno da radimo", rekao je Dodik na zajedničkoj konferenciji za novinare sa liderom HDZ BiH Draganom Čovićem.

Dodik je istakao da SNSD želi da se dođe do formiranja vlasti na nivou BiH.

"Danas smo razgovarali o tome da jasno utvrdimo naše prioritete. Oni nisu okrenuti protiv trećih koji nisu ovde prisutni. Mi smo uvek bili konstruktivni, nastavljamo zajedno da radimo. Nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv iskorišćavanja toga. Sve ono što su Bošnjaci do sada zloupotrebljavali, sa tim je završeno", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da ustavnu BiH niko ne spori, a da antiustavno delovanje ne može biti podržano i da će se morati preispitati odluke koje su doneli visoki predstavnici, jer nisu potvrđene u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

"Ništa ne uslovljavam, samo se racionalno ponašam. Radi toga pozivam Bošnjake na racionalan razgovor", rekao je Dodik.

On je istakao da je u ovom mandatu neophodno usvojiti zakon o Ustavnom sudu BiH.

"U Republici Srpskoj i kod Hrvata ne stanuje priča o sukobima. Preporučujem Bošnjacima da se malo racionalizuju, jer njihovi zahtevi i snovi nisu naši. Nemam ništa protiv Bošnjaka, ali imam protiv rigidnih politika", dodao je Dodik, prenosi Srna.

On kaže da je zloupotreba Suda i Tužilaštva BiH od strane muslimana vidljiva i da zato pitanje ovih institucija mora biti regulisano zakonom.

"Nas ganjaju za rušenje ustavnopravnog poretka, a ne sudije kao što je Sena Uzunović. Za dijalog smo, a ne za nametanja", rekao je Dodik i podsetio da je Savet ministara pomoćni organ.