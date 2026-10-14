Bosna i Hercegovina
PRONAĐENO TELO MALOLETNIKA (16) IZ LAKTAŠA: Dečak juče nestao, potraga imala tragičan kraj
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Maloletnik (16) iz Laktaša jutros je pronađen mrtav u okolini tog grada, saznaje banjalučka ATV.
Prema nezvaničnim informacijama, radi se o dečaku koji se juče udaljio od kuće, te je porodica za njim pokrenula potragu. Alarmirali su policiju i nestanak prijavili u PU Banjaluka. Nažalost tokom potrage jutros je pronađeno dečakovo telo.
Na licu mesta u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Okolnosti i uzrok smrti dečaka se istražuju.
Kurir.rs/Tanjug
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