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Maloletnik (16) iz Laktaša jutros je pronađen mrtav u okolini tog grada, saznaje banjalučka ATV.

Prema nezvaničnim informacijama, radi se o dečaku koji se juče udaljio od kuće, te je porodica za njim pokrenula potragu. Alarmirali su policiju i nestanak prijavili u PU Banjaluka. Nažalost tokom potrage jutros je pronađeno dečakovo telo.

Na licu mesta u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Okolnosti i uzrok smrti dečaka se istražuju.

Kurir.rs/Tanjug

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