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Da ljubav i te kako može biti bezuslovna i da ne poznaje nikakvu žrtvu, na najbolji i najlepši način pokazuje bračni par Bulatović iz Podgorice. Slavica (73) je pre osam godina doživela moždani udar i ostala vezana za kolica. Svih ovih meseci i godina najveća podrška i oslonac joj je suprug Miodrag (73) kome ništa nije teško da učini za svoju voljenu. Iako imaju decu koja im pomažu koliko mogu, ipak je on taj koji je svu brigu oko bolesne supruge preuzeo na svoja leđa i to sa osmehom na licu. Muž heroj kakav se retko sreće - tako bi se možda i najlakše mogao opisati ovaj Crnogorac.

- Sve on radi oko mene. Skoro ništa ne mogu sama. Oblači me, sprema da jedem, hrani, vodi računa da sve tablete pijem na vreme. On je moja najveća snaga, mnogo je dobar za mene. Uz njega nekako lakše podnosim sve ovo što mi se dogodilo, a nije lako iskreno. Ali, eto, čovek mora da se navikne na sve - kaže za RINU sa suzama u očima Slavica.

Foto: RINA

Bulatovići su u braku pedeset godina i samo su još jedan primer koliko je važno dobro izabrati svog životnog partnera, jer kad deca odu, samo on vam na kraju ostaje.

- Mene su pitali da li sam prošao neke obuke, koliko fino pazim na nju. Prvo kad ustane skuvam joj čaj i dam tablete koje je potrebno, vodim računa da uvek bude okupana kako ne bi dobila rane od ležanja i sedenja. Ništa mi nije teško da uradim, ona je moja duša - kaže Miodrag.

Miodrag svoju ženu je prvoh godina morao čak da u kolicima nosi niz stepenice, ali zahvaljujući humanim ljudima dobili su lift koji im mnogo pomaže. Ovaj muž heroj vodi računa da njegova voljena Slavica ne bude samo u stanu, već svaki dan se trudi da prošetaju da je izvede na vazduh.

Foto: RINA

Vole da se provozaju gradskim prevozom, zatim malo prošetaju po omiljenim delovima grada, a onda se vraćaju u stan gde uz zajedničku kaficu i serije provode veče. Za njih sada zna čitava Podgorica i svi vole da ih sretnu. Komšije za njih imaju samo reči hvale.

- Novinari dođu jednom i svoje zapažanje prenesu kroz medije, ali mi njih gledami svaki dan i ta količina ljubavi, pažnje, brige ne može da stane u emisiju i članak. Oni su najlepši primer bračne zajednice, sloge i požrtvovanosti - kaže komšinica Bulatovića.