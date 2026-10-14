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Lider Saveza nezavnisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je večeras da je plan da novi ustav Republike Srpske bude proglašen 9. januara, navodeći da bi taj dokument trebalo da bude savremen, da uvaži konstitutivnost naroda i spreči zloupotrebe u funkcionisanju institucija.

"Planiramo da 9. januara proglasimo novi Ustav Republike Srpske. Ako ne stignemo tada, videćemo da to bude neki sledeći datum", rekao je Dodik za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS).

On je naveo da najavljene ustavne promene nisu usmerene protiv Bošnjaka, već da je njihov cilj, kako tvrdi, sprečavanje zloupotreba institucionalnih mehanizama i institucija u Sarajevu.

Dodik je istakao da bi novim rešenjima trebalo da se omogući efikasnije donošenje odluka, uz uvažavanje konstitutivnosti Srba, Hrvata i Bošnjaka.

"Niko neće ugušiti Srbe, Hrvate i Bošnjake, ali će se omogućiti da se demokratska kvalifikovana većina može videti kroz jedan sistem, da svako u suštini bude saslušan, da se zna njegov stav i da se vidi šta je racionalno", rekao je Dodik.

On je najavio da će novim ustavom biti redefinisani način rada i nadležnosti Veća naroda Republike Srpske.

Dodik je takođe naveo da će u novom ustavu biti precizirano da je Banjaluka glavni grad Republike Srpske, dok će Pale biti njena prestonica.