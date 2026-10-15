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Mladić K. G., rođen 2007. godine, iz Širokog Brijega poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u mestu Medovići, u opštini Grude.

K. G. je upravljao vozilom marke Peugeot, bh. registarskih oznaka, i udario u parkirani kamion marke MAN sa prikolicom, srbijanskih registarskih oznaka.

Mladić je u nesreći poginuo, a na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.

Uviđaj su, uz prisustvo dežurne tužiteljke Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona i stalnog sudskog veštaka saobraćajne struke, obavili policijski službenici PU Grude, koji preduzimaju i druge mere i radnje u skladu sa zakonom.