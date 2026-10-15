DRAMA U POREČU, EVAKUISAN HOTEL! Objektom se širi intenzivan miris, 21 osoba zatražila medicinsku pomoć
- Hotel u Poreču evakuisan je oko 11 časova zbog intenzivnog mirisa, a 21 gost je zatražio medicinsku pomoć.
- Istraga je pokazala da je incident izazvala hemijska reakcija tokom punjenja rezervoara hemikalijama za bazen.
- Vatrogasci su ocenili da je hotel bezbedan za upotrebu, osim prostora sa rezervoarima i mašinske sobe bazena.
Hotel u Poreču evakuisao je goste i osoblje juče oko 11 časova nakon što se intenzivan miris počeo širiti po njegovim prostorijama. 21 gost je potražio medicinsku pomoć, a istraga je pokazala da je incident izazvan hemijskom reakcijom tokom punjenja rezervoara hemikalijama za bazen.
Kako Istarski nezvanično saznaje, reč je o novorenoviranom Pikal Resortu u vlasništvu Valamar-a.
Policija i druge službe za vanredne situacije odmah su obezbedile područje, a porečki vatrogasci su izmerili kvalitet vazduha. Nakon merenja, procenili su da je hotel bezbedan za upotrebu, osim prostorija u kojima se nalaze rezervoari sa hemikalijama i mašinska soba bazena, koje vatrogasci i policija nastavljaju da prate.
Istraga u ovim prostorijama biće nastavljena kada koncentracija hlora u vazduhu padne na bezbedan nivo. Policija nastavlja da istražuje sve okolnosti incidenta kako bi utvrdila detalje hemijske reakcije i događaje koji su doveli do evakuacije hotela.
(Kurir.rs/24sata.hr)