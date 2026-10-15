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Hotel u Poreču evakuisao je goste i osoblje juče oko 11 časova nakon što se intenzivan miris počeo širiti po njegovim prostorijama. 21 gost je potražio medicinsku pomoć, a istraga je pokazala da je incident izazvan hemijskom reakcijom tokom punjenja rezervoara hemikalijama za bazen.

Kako Istarski nezvanično saznaje, reč je o novorenoviranom Pikal Resortu u vlasništvu Valamar-a.

Policija i druge službe za vanredne situacije odmah su obezbedile područje, a porečki vatrogasci su izmerili kvalitet vazduha. Nakon merenja, procenili su da je hotel bezbedan za upotrebu, osim prostorija u kojima se nalaze rezervoari sa hemikalijama i mašinska soba bazena, koje vatrogasci i policija nastavljaju da prate.