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Hotel u Poreču evakuisao je goste i osoblje juče oko 11 časova nakon što se intenzivan miris počeo širiti po njegovim prostorijama. 21 gost je potražio medicinsku pomoć, a istraga je pokazala da je incident izazvan hemijskom reakcijom tokom punjenja rezervoara hemikalijama za bazen.

Kako Istarski nezvanično saznaje, reč je o novorenoviranom Pikal Resortu u vlasništvu Valamar-a.

Policija i druge službe za vanredne situacije odmah su obezbedile područje, a porečki vatrogasci su izmerili kvalitet vazduha. Nakon merenja, procenili su da je hotel bezbedan za upotrebu, osim prostorija u kojima se nalaze rezervoari sa hemikalijama i mašinska soba bazena, koje vatrogasci i policija nastavljaju da prate.

Istraga u ovim prostorijama biće nastavljena kada koncentracija hlora u vazduhu padne na bezbedan nivo. Policija nastavlja da istražuje sve okolnosti incidenta kako bi utvrdila detalje hemijske reakcije i događaje koji su doveli do evakuacije hotela.

(Kurir.rs/24sata.hr)

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