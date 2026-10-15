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Saobraćajna policija sprovela je pojačane kontrole na teritoriji cijele Crne Gore, uz upotrebu novih radarskih sistema u automatskom režimu rada, saopšteno je iz Uprave policije.

Tokom akcije sankcionisano je 106 osoba zbog saobraćajnih prekršaja.

„Sankcionisano je 106 lica, od kojih su dva lišena slobode zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja“, objavila je Uprava policije na platformi X.

Kurir.rs/RTCG

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