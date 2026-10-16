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Službenici Odeljenja bezbednosti Berane su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, podneli krivičnu prijavu protiv N. F. iz Berana, zbog sumnje da je počinio krivično delo prikrivanje.

Službenici kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Berane su 30. jula 2026. godine izvršili kontrolu pogona za preradu drveta – pilane „N.I.“, koja se nalazi u mestu Vinicka, na teritoriji opštine Berane, a koja je u vlasništvu osumnjičenog N. F. Tom prilikom u krugu pilane pronađeno je 29 čamovih trupaca bez šumskog žiga i pločice.

Deo navedenih trupaca zatečen je na radnim mašinama, na kojima je u trenutku kontrole bila u toku njihova prerada.

„Službenici Uprave za gazdovanje šumama i lovištima – Područne jedinice Berane, nakon sprovedenih mera i radnji, utvrdili su da je navedena građa bespravno posečena u državnoj šumi, u gazdinskoj jedinici Jelovica. Zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo, protiv N. F. je, po nalogu državnog tužioca nakon sprovedenih policijsko-tužilačkih aktivnosti, podneta krivična prijava“, navode u saopštenju policije.

Službenici Uprave policije nastaviće sa intenzivnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje i suzbijanje svih oblika ekološkog kriminala, sprečavanje bespravne seče i devastacije šuma, zaštitu državnih prirodnih resursa, naročito na području severne regije, kao i procesuiranje lica koja svojim nezakonitim delovanjem nanose štetu životnoj sredini.

Kurir.rs/RTCG

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