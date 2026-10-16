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Nikšićka policija podnijela je krivične prijave protiv dvije osobe zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom.

"Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, preduzimajući planske aktivnosti na otkrivanju, rasvjetljavanju i dokazivanju krivičnih djela zelenaštva, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, podnijeli su, po nalogu tužioca, krivične prijave protiv A.R. (19) i A.L. (22), zbog sumnje da su počinili krivično djelo zelenaštvo, odnosno pomagali u njegovom izvršenju", saopšteno je iz Uprave policije.

Po nalogu postupajućeg državnog tužioca, protiv A.R., člana visokorizične organizovane kriminalne grupe (OKG), podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo zelenaštvo, dok je protiv A.L., operativno interesantnog lica (OIL), podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je isto krivično djelo izvršio putem pomaganja.

Policijski službenici postupali su po prijavi oštećenog lica iz Nikšića, a sprovedenom kriminalističkom obradom došli su do sumnje da su prijavljeni A.R. i A.L. tokom 2026. godine, na ime pozajmljenog novca, obračunali nesrazmjerno visoku zelenašku kamatu.

"Kako se sumnja, osumnjičeni su oštećenom u kontinuitetu putem aplikacija za komunikaciju slali poruke prijeteće sadržine, upućene njemu i članovima njegove uže porodice, kako bi ga primorali da vrati novac sa obračunatom nesrazmjernom zelenaškom kamatom", navode iz Uprave policije u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

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