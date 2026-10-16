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Mladić (28) iz Bosne i Hercegovine uhapšen je u Dubrovniku nakon što je osumnjičen da je prisvojio 50.000 evra.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, početkom ovog meseca im je menadžer ugostiteljskog objekta iz Dubrovnika prijavio proneveru.

"Utvrđeno je kako je osumnjičeni 28-godišnjak, koji je u ugostiteljskom objektu bio zaposlen kao šef smene, imao obavezu nositi dnevne pazare u dnevno noćni trezor bankarske ustanove u Dubrovniku", saopšteno je iz policije.

Prema njihovim navodima, radnici u računovodstvu su primetili manjak novca na računu i o tome obavijestili menadžera ugostiteljskog objekta koji je slučaj prijavio policiji.

"Radi se o pazaru od 17. avgusta do 19. septembra i pazaru od 22. do 26. septembra, odnosno ukupnom novčanom iznosu od 53.640,00 eura koji osumnjičeni nije predao u trezor već ga je zadržao za sebe", dodaju oni.

Zbog svega toga, mladić je predat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

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