DROGIRAN VOZIO NEREGISTROVAN AUTO, PA ODBIO TEST: Policija uhapsila muškarca iz Tešnja, pronašli mu opijate
- Upravljao je neregistrovanim automobilom, a u registru novčanih kazni evidentiran mu je dug od 9.633,60 KM.
- Zbog ranijih prekršaja policija mu je privremeno oduzela vozilo, a protiv njega su pokrenuti prekršajni postupci.
Policijski službenici Policijske stanice Teslić uhapsili su 14. oktobra muškarca H.H. iz Tešnja, nakon što je tokom kontrole odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo droge u organizmu, a kod njega su pronađene materije koje asociraju na marihuanu i amfetamin.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave, H.H. je upravljao neregistrovanim putničkim automobilom marke ford.
Prilikom pregleda kod njega je pronađena i oduzeta ručno napravljena cigareta, takozvani džoint, sa sadržajem zelene biljne materije koja izgledom podseća na marihuanu, kao i dva pakovanja bele praškaste materije koja asocira na amfetamin.
Uvidom u Registar novčanih kazni utvrđeno je da H.H. ima neizmiren dug od 9.633,60 KM.
S obzirom na to da je reč o višestrukom povratniku u činjenju prekršaja, te zbog bojazni da bi mogao ponoviti prekršaje, policija mu je privremeno oduzela automobil.
Protiv H.H. izdat je prekršajni nalog zbog prekršaja iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, dok će zbog prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja nadležnom sudu biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)