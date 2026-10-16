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Policijski službenici Policijske stanice Teslić uhapsili su 14. oktobra muškarca H.H. iz Tešnja, nakon što je tokom kontrole odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo droge u organizmu, a kod njega su pronađene materije koje asociraju na marihuanu i amfetamin.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave, H.H. je upravljao neregistrovanim putničkim automobilom marke ford.

Prilikom pregleda kod njega je pronađena i oduzeta ručno napravljena cigareta, takozvani džoint, sa sadržajem zelene biljne materije koja izgledom podseća na marihuanu, kao i dva pakovanja bele praškaste materije koja asocira na amfetamin.

Uvidom u Registar novčanih kazni utvrđeno je da H.H. ima neizmiren dug od 9.633,60 KM.

S obzirom na to da je reč o višestrukom povratniku u činjenju prekršaja, te zbog bojazni da bi mogao ponoviti prekršaje, policija mu je privremeno oduzela automobil.

Protiv H.H. izdat je prekršajni nalog zbog prekršaja iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, dok će zbog prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja nadležnom sudu biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.