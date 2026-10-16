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Saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo i pešak prijavljena je jutros oko 6:10 časova u Ulici vojvode Uroša Drenovića u Banjaluci.

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrđeno je da je u toku uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Zbog uviđaja je na ovoj deonici puta na snazi potpuna obustava saobraćaja.

Prema informacijama koje su čitaoci dostavili "Nezavisnim novinama", nezgoda se dogodila u blizini restorana "Klašnik", a na terenu su policija i ekipa Hitne pomoći.

Prolaznici navode da je, prema onome što su videli, reč o teškoj saobraćajnoj nesreći.

Vozači javljaju da je put potpuno zatvoren i da su primorani da koriste alternativne pravce, preko Manjače ili karanovačkog mosta.

Za sada nema zvaničnih informacija o drugim okolnostima nesreće.