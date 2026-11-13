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Portal Zenicablog objavio je snimke sa nadzornih kamera sa Odeljenja za psihijatriju Kantonalne bolnice Zenica u Bosni i Hercegovini.

Snimci se odnose na incident nasilja nad dvadesetčetvorogodišnjim pacijentom, zbog čega je policija uhapsila pet medicinskih tehničara.

Na snimcima, koji traju oko deset minuta, vidi se kako bolničko osoblje u više navrata postupa prema pacijentu. Zenicablog navodi da je ovo samo deo materijala koji su policija i tužilaštvo preuzeli od uprave bolnice.

1/8 Vidi galeriju Nasilje nad pacijentom u Zenici Foto: Printscreen/Youtube/Zenicablog

Tehničari tvrdili da ih je pacijent napao

Prema ranijim izveštajima Zenicabloga, medicinski tehničari su prvobitno tvrdili da ih je pacijent napao; nakon toga, najmanje četvorica njih otišla su na bolovanje, navodeći da su zadobili povrede.

Međutim, okolnosti događaja izazvale su sumnje unutar bolnice. Kako navodi portal, zaposleni su nakon prijavljenog napada upućeni na lekarske preglede, dok sam pacijent nije bio podvrgnut sličnom pregledu.

Usled toga, uprava bolnice pregledala je snimke sa nadzornih kamera. Taj pregled je ukazao na to da je osoblje upotrebilo prekomernu silu prema pacijentu i da nije poštovalo utvrđene protokole.

Uhapšeno pet medicinskih tehničara

Zbog sumnje na nasilničko ponašanje, policija je uhapsila pet zaposlenih u Kantonalnoj bolnici Zenica. Reč je o muškarcima inicijala B. M. (35), H. V. (34), K. L. (24), S. S. (37) i M. D. (36). Prema ranijim informacijama koje je potvrdila policija Zeničko-dobojskog kantona, pacijent je zadobio lakše telesne povrede.

Očekuje se da će tužilaštvo tokom današnjeg dana doneti odluku o tome da li će zatražiti određivanje pritvora za osumnjičene. Njihova krivična odgovornost još uvek nije utvrđena.

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Bolnica prijavila slučaj policiji

Uprava Kantonalne bolnice Zenica saopštila je da je, nakon saznanja o sumnjivim okolnostima i sprovođenja interne provere incidenta, o tome obavestila policiju.

Istražiteljima su dostavili dostupne dokaze, uključujući snimke sa nadzornih kamera sa psihijatrijskog odeljenja. Bolnica je naglasila da ne toleriše nasilje, neprofesionalno ponašanje niti kršenje medicinske etike, te da u potpunosti sarađuje sa istražnim organima.

Istražitelji pregledaju dodatne snimke

Portal navodi da oko deset minuta objavljenog materijala ne predstavlja celokupan snimak incidenta. Policija i Tužilaštvo su pribavili snimke događaja koji su se na odeljenju odigrali tokom proteklih nekoliko dana.

Cilj istrage je da se utvrdi šta se tačno dogodilo, da li su medicinski tehničari prekoračili dozvoljenu upotrebu sile, kao i da li je bilo propusta u nadzoru nad njihovim radom.

Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona još uvek nije donelo konačnu odluku o određivanju pritvora za petoricu osumnjičenih.