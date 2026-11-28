Bosna i Hercegovina
AUTOMOBIL POKOSIO PEŠAKA Teška nesreća u Sarajevu: Povređeni hitno prevezen u bolnicu
- U sarajevskom naselju Buća Potok jutros je automobil udario pešaka, a nesreća se dogodila u Ulici Adema Buće, kod Doma zdravlja.
- Povređeni pešak prevezen je u KCUS, gde mu je ukazana pomoć, dok stepen povreda još nije poznat.
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U sarajevskom naselju Buća Potok dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je automobil udario pešaka.
Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je za portal "Avaza" da je pešak povređen te da je prevezen na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gde mu je ukazana medicinska pomoć.
Stepen povreda zasad nije poznat.
Zbog nesreće se u Ulici Adema Buće, u blizini Doma zdravlja, saobraćaj odvija naizmenično jednom saobraćajnom trakom.
(Kurir.rs)
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