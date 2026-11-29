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Četvorica iranskih diplomata proterana su iz Bosne i Hercegovine nakon što je otkriveno da su se bavili obaveštajnim radom, piše portal istraga.ba.

Među proteranima su, kako se navodi, savetnik u Ambasadi Irana u Sarajevu Hosein Mahdian Fard, dvojica atašea Morteza Fazali i Ehsan Sajadi Monazah i Sejed Jaser Sejed Mohamad.

Svi oni, osim Mohamada, nalazili su se na listi akreditovanih diplomata u Bosni i Hercegovini, a zemlju su napustili u sredu, 25. novembra.

Odluku o proterivanju iranskih diplomata doneo je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković, pozivajući se na Pravilnik o načinu proglašavanja nepoželjne i neprihvatljive osobe.

On je rekao za portal Raport.ba da je ovde reč o sigurnosnom pitanju i da su odluku donele sigurnosne službe.

Veze sa iranskom obaveštajnom službom i Revolucionarnom gardom

Bezbednosne agencije više država registrovale su Farda kao službenika obaveštajne službe Islamske Republike Iran.

Ova služba dovodi se u vezu sa brojnim atentatima u svetu, kao i sa hakerskim napadima.

Fard je u BiH boravio od sredine 2025. godine, kada ga je Ministarstvo spoljnih poslova BiH zvanično akreditovalo kao trećeg savetnika u Ambasadi Irana u Sarajevu.

Ostala trojica proteranih navodno su povezana sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC).