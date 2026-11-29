BIH PROTERALA ČETVORICU IRANSKIH DIPLOMATA! Bezbednosne službe otkrile njihove navodne obaveštajne aktivnosti, pominje se i Revolucionarna garda
- Četvorica iranskih diplomata proterana su iz BiH nakon što je otkriveno da su se bavili obaveštajnim radom, piše istraga.ba.
- Odluku je doneo ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković, uz obrazloženje da je reč o sigurnosnom pitanju i proceni bezbednosnih službi.
Četvorica iranskih diplomata proterana su iz Bosne i Hercegovine nakon što je otkriveno da su se bavili obaveštajnim radom, piše portal istraga.ba.
Među proteranima su, kako se navodi, savetnik u Ambasadi Irana u Sarajevu Hosein Mahdian Fard, dvojica atašea Morteza Fazali i Ehsan Sajadi Monazah i Sejed Jaser Sejed Mohamad.
Svi oni, osim Mohamada, nalazili su se na listi akreditovanih diplomata u Bosni i Hercegovini, a zemlju su napustili u sredu, 25. novembra.
Odluku o proterivanju iranskih diplomata doneo je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković, pozivajući se na Pravilnik o načinu proglašavanja nepoželjne i neprihvatljive osobe.
On je rekao za portal Raport.ba da je ovde reč o sigurnosnom pitanju i da su odluku donele sigurnosne službe.
Veze sa iranskom obaveštajnom službom i Revolucionarnom gardom
Bezbednosne agencije više država registrovale su Farda kao službenika obaveštajne službe Islamske Republike Iran.
Ova služba dovodi se u vezu sa brojnim atentatima u svetu, kao i sa hakerskim napadima.
Fard je u BiH boravio od sredine 2025. godine, kada ga je Ministarstvo spoljnih poslova BiH zvanično akreditovalo kao trećeg savetnika u Ambasadi Irana u Sarajevu.
Ostala trojica proteranih navodno su povezana sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC).
(Kurir.rs/Tanjug)