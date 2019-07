VOLE DA KUPUJU IZ FOTELJE: Građani BiH troše 1,2 miliona evra na onlajn kupovinu! Najviše naručuju odeću, garderobu i kozmetiku, a evo šta im je zabranjeno!

Od januara do juna u Bosnu i Hercegovinu su ušle čak 2.193 pošiljke koje su naručene putem interneta. Svetski trend "kupovine iz fotelje" tako sve više uzima maha u ovoj zemlji. Jednim klikom zaobiđu se gužve u šoping centrima, čekanja na kasi, presvlačenja u kabinama.

Prednost je i to što u virtuelnoj robnoj kući na jednom mestu može da se nađe, od igle do lokomotive. I to bukvalno.

Prošle godine

Ratko Kovačević, načelnik Odeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju UIOBiH, kazao je za Avaz da je najveći broj pošiljki uvezen za pola godine ocarinjen u Sarajevu, zatim Banjaluci i Mostaru.

"Carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje u šest meseci ove godine pri poštama u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru ukupno je ocarinila 2.193 pošiljke, čija je vrednost iznosila 2,4 miliona KM (oko 1,2 miliona evra). Skoro identično bilo je i prošle godine", ističe Kovačević.

Građani BiH putem interneta najviše naručuju garderobu, obuću i kozmetiku.

Klasičan način

"Reč je uglavnom o robi za sopstvene potrebe. Retko se dogodi da se naručuju veće količine. Kada se radi o vrsti i količini robe, mora biti vidljivo da ona nije namenjena daljoj prodaji u BiH", kazao je Kovačević.

Zabranjena kupovina suplemenata

Ratko Kovačević ističe da je veliki broj upita i za narudžbinu raznih vrsta tableta, kapsula, ulja, masti koji služe u zdravstvene svrhe.

"Takva vrsta robe ne može se naručivati putem interneta, jer je u pitanju zdravlje ljudi. Slanje lekova u poštanskim pošiljkama takođe nije dozvoljeno. Takođe, ne mogu se naručivati na ovakav način proizvodi biljnog i životinjskog porekla", pojašnjava Kovačević.

Predsednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović smatra da će vremenom klasični način kupovine izgubiti bitku sa online kupovinom i da je to najsavremeniji način kupovine.

