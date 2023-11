"ČUO SAM VRISAK, NJENA MAJKA JE ZAPOMAGALA" Sekunde su falile da devojka ode u smrt, a onda se POJAVIO HEROJ

Nije oklevao kada je ugledao devojku preko ograde Jalijskog mosta u Zenici, koja se pokušala ubiti skokom u reku Bosnu.

- Bio sam u šoku, bez obzira kakav posao radim. Nije jednostavno, takvo nešto se ne dešava svaki dan. Još je majka te devojke bila u neposrednoj blizini. Čudno mi je - rekao je Keleštura.

Objasnio nam je da je on krenuo do šoping centra u blizini.

- Prelazio sam most, ne obraćujući pažnju. Samo sam čuo ženski vrisak. Podigao sam glavu i vidio sa desne strane na ogradi mosta devojku koja je već jednom nogom prešla ogradu. Stajala je uspravno. Bio sam udaljen dva ili tri metra. Dotrčao sam, uhvatio je za desnu ruku i povukao je prema sebi. Pala je na tlo. Pešaci su prolazili. Trčala je jedna starija gospođa prema nama, drala se govoreći: "U crno ćeš me zaviti". Pala je na kojena tu, ispred mene. Govorio sam da se smiri, tada mi je rekla da joj je to dete. Plakala je. A okupilo se ljudi - ispričao je Keleštura.

Dodaje da je pokušao da uteši majku devojke i da ih je odveo do obližnje klupe. Doneo im je i vode, a u međuvremenu je pozvao Hitnu pomoć.

- Ta devojka je tu, ali kao da nije prisutna. Gledao sam je u oči, ali kao da jednostavno nije tu. Pitao sam je kako se zove, ona samo gleda pravo. Tresla se - prisetio se Keleštura.

On nije bio na dužnosti, noć ranije je odradio noćnu smenu.

- Verujete da ja koji sam svašta vidio kroz posao, a pre ovoga sam bio pozornik, nagledao sam se svega, bio sam na raznim intervencijama, ali ovo... Ovo je šok. Za mene. A mogu misliti za tu majku, ali hvala Bogu da je dobro sve prošlo - zaključio je Keleštura.

