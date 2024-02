TRAGEDIJA IZBEGNUTA U POSLEDNJEM TRENUTKU: Snimak autobusa koji pretiče kamione ZAPREPASTIO region! "Ljudi se IZGUBILI OD STRAHA"

Video snimak opasne vožnje snimljene u Bosni i Hercegovini u kojoj je glavni krivac bio autobus pun putnika zaprepastio je ceo region nakon što je zamalo došlo do najgoreg mogućeg scenarija.

Kako je fejsbuk stranica "Teretnjaci Srebrenik" objavila, sve se desilo u Srebreniku kada je, pretpostavlja se u žurbi, autobus pun putnika preticao kamion.

Kako bi se izbegla tragedija velikih razmera, svi učesnici na putu su se prinudno zaustavili a ponašanje vozača autobusa nakon izbegnute nesreće je navodno bilo tek šokantno.

- Mogu shvatiti da su svi tempirani vremenom ali ne mogu shvatiti da se ovako ponaša profesionalni vozač autobusa. Kad smo ga stigli i pitali zašto to radi on je krenuo da nas vređa, da pokazuje srednji prst, itd, itd. Mislio sam da ima ljudskosti bar malo, da je rekao "izvinite ovo ono" ali ništa.

Vozač koji po godinama meni može otac da bude. Sram i stid nek te bude za izgovorene uvrede na račun koleginice i mene", napisao je u opisu videa čovek koji je sam snimak poslao pomenutoj stranici.

"Da nisam prikočila ko zna šta bi bilo"

Posle njega, javila se i sama žena koja je vozila kamion, te na sličan način reagovala. Objasnila je da je cela situacija bila i više nego strašna.

"Ovaj kamion na snimku sam ja vozila. Strašno je to što je uradio vozač autobusa. Vozila sam normalno, u skladu sa ograničenjima, naseljeno mesto, uski put. Čim sam u retrovizoru videla šta čovek namerava, odmah sam zakočila što se na snimku i vidi. Da me onom brzinom "zakačio " ili bih se prevrnula ili bi me izgurao sa ulice.

Autobus pun putnika, ljudi se izgubili od straha, jasno sam videla kroz prozor njihove glave i izraze lica, kad je 'frajer' stao u raskrsnici u fazonu meni 'šta hoćeš'. Kad sam stala na autobusku gde je i on stao sa namerom da mu ukažem šta je moglo da bude da kolega i ja nismo zakočili, on je krenuo da vređa i svašta govori, uz konstantno pokazivanje srednjeg prsta", dodala je na kolegine reče i koleginica koja je kamion vozila.

