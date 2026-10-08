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Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" sprovode pojačane policijske aktivnosti na više lokacija, uključujući pretrese objekata koji su u vlasništvu bezbednosno interesantnih lica i pripadnika organizovanih kriminalnuh grupa, saznaju Vijesti nezvanično.

Prema istim informacijama aktivnosti se preduzimaju u cilju prikupljanja dokaza, sprečavanja izvršenja krivičnih dela i unapređenja bezbednosne situacije na području nadležnosti Regionalnog centra. Iz Uprave policije nisu se zvanično oglašavali.

(Kurir.rs/Vijesti/Foto: Ilustracija)

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