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Redovna profesorka Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i aktuelna prorektorka, prof. dr Irena Orović, izabrana je za rektorku Univerziteta Crne Gore (UCG) za mandatni period od 2027. do 2030. godine. To se navodi u saopštenju koje je danas objavljeno na sajtu UCG.

U saopštenju se navodi da je odluku o izboru doneo Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na sednici kojom je predsedavao prof. dr Milivoje Radović.

- Odluka je doneta tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora, u skladu sa procedurom utvrđenom Statutom Univerziteta Crne Gore - ističe se u saopštenju.

Iz UCG su saopštili da je Senat Univerziteta prethodno većinom glasova utvrdio predlog za izbor Orović za rektorku.

- Na istoj sednici Orović je predstavila svoj program razvoja Univerziteta, s fokusom na dalje unapređenje kvaliteta obrazovanja i naučnoistraživačkog rada, snažniju podršku studentima i akademskoj izvrsnosti, izgradnju inkluzivne i društveno odgovorne akademske zajednice, kao i snažnije povezivanje Univerziteta sa zajednicom i privredom - piše u saopštenju.

Orović je završila studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2005. godine, gde je nastavila akademsku i naučnoistraživačku karijeru, a 2020. godine izabrana je u zvanje redovne profesorke.

Magistarske studije završila je 2006. godine, a doktorsku disertaciju iz oblasti vremensko-frekvencijske analize i obrade signala odbranila je 2010. godine.

U dosadašnjem naučnoistraživačkom radu objavila je oko 150 naučnih radova, od kojih je blizu 80 u vodećim međunarodnim časopisima sa SCI/SCIE liste. Koautorka je pet udžbenika, kao i knjiga i poglavlja u monografijama i enciklopediji međunarodnih izdavača, među kojima su Springer, CRC Press i Wiley. Usavršavala se u više međunarodnih naučnih institucija u Francuskoj, Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima se izdvajaju nagrada Crnogorske akademije nauka i umetnosti, Plaketa Univerziteta Crne Gore za najbolju diplomiranu studentkinju iz oblasti tehničkih, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka, nagrada TRIMO za najbolju doktorsku disertaciju, kao i nagrada Ministarstva nauke za najuspešniju ženu u nauci.

Orović je bila članica i potpredsednica Saveta za naučnoistraživačku delatnost Ministarstva nauke Crne Gore, a od 2020. godine članica je Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Trenutno obavlja funkciju prorektorke i predsednice Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore.