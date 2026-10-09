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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević komentarisao je jutrošnju policijsku akciju u Risni u kojoj su, kako su preneli podgorički mediji, uhapšeni pripadnici ruske hibridne mreže "Ribar", uputivši apel da se istraže sve okolnosti slučaja, a informacije zvanično predoče javnosti.

On je posebno ukazao na manir da se uhapšeni Rusi u Crnoj Gori često označavaju kao “pukovnici GRU-a”.

“Izgleda da je u tom GRU-u KNEŽEVIĆ HITNO REAGOVAO: Traži od MUP da otkrije koje su krivično delo počinili uhapšeni Rusi!najmanja funkcija pukovnik, nema ni portira, ni vozača… Svi su pukovnici. Svakako, ja podržavam svaku akciju koja ide u pravcu zaustavljanja rušenja ustavnog poretka. Ali, da ne bi bilo zabune da su možda uhapšeni neki novinari koji su radili intervjue po Beogradu i Republici Srpskoj, voleo bih da MUP izađe što pre sa informacijom koje su krivično delo počinili ti ruski državljani iz Krivičnog zakonika, a tiče se rušenja ustavnog poretka, hibridnog ratovanja i svega onoga što urušava naš evropski put”, poručio je Knežević.

Ako izađu sa tim dokazima, Knežević kaže da će snažno podržati tu akciju.

"I kazaću da nijedan Rus, Belorus ili Čečen ne sme da se ponaša u Crnoj Gori na način da ruši ustavni poredak. Samo ne bih voleo da ispadne da su privedeni na informativni razgovor i da se radi o novinarima”, naveo je Knežević, prenosi portal Adria.

Delu podgoričkih medija je jutros nezvanično potvrđeno da je u akciji crnogorske policije i Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) privedeno više osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar (Rybar).

Mediji su preneli da su u Risnu privedeni Mihail Zvinčuk, njegova supruga i saradnica Valerija, kao i još tri osobe za koje se navodi da su među vodećim ljudima pomenute ruske informacione mreže. Slučaj, za sada, vodi Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.