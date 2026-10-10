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Crna Gora je uhapsila i proterala Mihaila Zvinčuka, ruskog vojnog blogera i osnivača Telegram kanala Ribar (Rybar).

Kremlj je u petak, 9. oktobra, poručio da će preko svojih diplomata tražiti objašnjenje o njegovom privođenju, što je potvrdio portparol Dmitrij Peskov, a vest je prva objavila ruska državna agencija Tas.

Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN


Šta je Spajić poručio nakon hapšenja?


Crnogorski premijer Milojko Spajić potvrdio je hapšenje i nazvao ga "uspešnom operacijom". Poručio je da Crna Gora štiti svoje interese i da "niko neće ugroziti našu evropsku budućnost".

Milojko Spajić, premijer Crne Gore Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

- Upozoravali smo da naš evropski put stalno prate pokušaji hibridnog uplitanja i destabilizacije - objavio je Spajić na društvenoj mreži Iks.

Naveo je da nadležne službe proveravaju dokaze i povezanost uhapšenih, ali da se osetljive informacije zasad neće objavljivati.


Zašto su ruski državljani proterani iz Crne Gore?


Nekoliko sati nakon hapšenja, Zvinčuk je i proteran, saopštilo je crnogorsko Ministarstvo unutrašnjih poslova. Crnogorske vlasti poništile su boravak petorici ruskih državljana i izdale im naloge za proterivanje zbog nacionalne i unutrašnje bezbednosti, navodi se u saopštenju ministarstva.

Operacija je sprovedena uz podršku međunarodnih partnera, a vlasti nisu objavile u koju će zemlju biti upućeni.

Mihail Zvinčuk
Mihail Zvinčuk Foto: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia


Čime je Medvedev zapretio evropskim zemljama?


Portparol Kremlja Dmitrij Peskovrekao je za Tas da će ruske diplomate utvrditi razloge hapšenja.

- Naše diplomate će utvrditi razloge hapšenja i kao i u slučaju svakog ruskog državljanina, štitiće njegova prava - izjavio je.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i bivši ruski predsednik Foto: AP Ekaterina Shtukina

Oglasio se i Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije. Na Telegramu je objavio da su evropske zemlje proglasile "lov" na "sve" Ruse i sugerisao da bi Moskva mogla da proširi spisak uhapšenih Evropljana i Amerikanaca kako bi ih iskoristila za razmenu i povratak ruskih državljana.

Mihail Zvinčuk
Mihail Zvinčuk Foto: Printscreen X / nexta_tv

Na Telegram kanalu Ribar objavljeno je da je Zvinčuk uhapšen sa još nekoliko ruskih državljana. U objavi se ističe da su svi u Crnoj Gori boravili legalno i službeno.

- Planirali su da snimaju u Cetinjskom manastiru, za šta je prethodno poslat službeni zahtev - navodi se u saopštenju kanala.

(Kurir.rs/Index.hr)

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