MOSKVA REAGOVALA NA AKCIJU HAPŠENJA RUSA U CRNOJ GORI: Dmitrij Medvedev opasno zapretio, oglasio se i Peskov (FOTO)
- Kremlj je poručio da će preko diplomata tražiti objašnjenje za hapšenje i štititi prava ruskih državljana
- Dmitrij Medvedev je zapretio da bi Moskva mogla da proširi spisak uhapšenih Evropljana i Amerikanaca za razmenu
Crna Gora je uhapsila i proterala Mihaila Zvinčuka, ruskog vojnog blogera i osnivača Telegram kanala Ribar (Rybar).
Kremlj je u petak, 9. oktobra, poručio da će preko svojih diplomata tražiti objašnjenje o njegovom privođenju, što je potvrdio portparol Dmitrij Peskov, a vest je prva objavila ruska državna agencija Tas.
Šta je Spajić poručio nakon hapšenja?
Crnogorski premijer Milojko Spajić potvrdio je hapšenje i nazvao ga "uspešnom operacijom". Poručio je da Crna Gora štiti svoje interese i da "niko neće ugroziti našu evropsku budućnost".
- Upozoravali smo da naš evropski put stalno prate pokušaji hibridnog uplitanja i destabilizacije - objavio je Spajić na društvenoj mreži Iks.
Naveo je da nadležne službe proveravaju dokaze i povezanost uhapšenih, ali da se osetljive informacije zasad neće objavljivati.
Zašto su ruski državljani proterani iz Crne Gore?
Nekoliko sati nakon hapšenja, Zvinčuk je i proteran, saopštilo je crnogorsko Ministarstvo unutrašnjih poslova. Crnogorske vlasti poništile su boravak petorici ruskih državljana i izdale im naloge za proterivanje zbog nacionalne i unutrašnje bezbednosti, navodi se u saopštenju ministarstva.
Operacija je sprovedena uz podršku međunarodnih partnera, a vlasti nisu objavile u koju će zemlju biti upućeni.
Čime je Medvedev zapretio evropskim zemljama?
Portparol Kremlja Dmitrij Peskovrekao je za Tas da će ruske diplomate utvrditi razloge hapšenja.
- Naše diplomate će utvrditi razloge hapšenja i kao i u slučaju svakog ruskog državljanina, štitiće njegova prava - izjavio je.
Oglasio se i Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije. Na Telegramu je objavio da su evropske zemlje proglasile "lov" na "sve" Ruse i sugerisao da bi Moskva mogla da proširi spisak uhapšenih Evropljana i Amerikanaca kako bi ih iskoristila za razmenu i povratak ruskih državljana.
Na Telegram kanalu Ribar objavljeno je da je Zvinčuk uhapšen sa još nekoliko ruskih državljana. U objavi se ističe da su svi u Crnoj Gori boravili legalno i službeno.
- Planirali su da snimaju u Cetinjskom manastiru, za šta je prethodno poslat službeni zahtev - navodi se u saopštenju kanala.
(Kurir.rs/Index.hr)