Svetozaru Maroviću danas je nastupila apsolutna zastara izvršenja kazne zatvora od tri i po godine, potvrdio je za TVCG njegov branilac Zdravko Begović.

Bivšem predsedniku Državne zajednice Srbije i Crne Gore i visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću danas zvanično nastupa apsolutna zastara izvršenja kazne zatvora od tri i po godine, na koju je osuđen jer je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je nanela višemilionsku štetu Opštini Budva, piše RTCG.