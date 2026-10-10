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Svetozaru Maroviću danas je nastupila apsolutna zastara izvršenja kazne zatvora od tri i po godine, potvrdio je za TVCG njegov branilac Zdravko Begović.

Bivšem predsedniku Državne zajednice Srbije i Crne Gore i visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću danas zvanično nastupa apsolutna zastara izvršenja kazne zatvora od tri i po godine, na koju je osuđen jer je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je nanela višemilionsku štetu Opštini Budva, piše RTCG.

To je za Televiziju Crne Gore kazao jedan od njegovih branilaca, Zdravko Begović.

Presudu je Viši sud u Podgorici doneo pre deset godina.

(Kurir.rs/RTCG)

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