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Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv deset osoba zbog sumnje na međunarodno krijumčarenje kokaina i konoplje, kriminalno udruživanje i druga krivična dela. Istragom su obuhvaćene pošiljke sa više od 68 kilograma kokaina i gotovo 100 kilograma konoplje, dok je transport 21,6 tona sojinog brašna pomešanog sa kokainom sprečen u Boliviji.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je 6. oktobra 2026. godine, pred Višim sudom u Podgorici, optužnicu protiv deset lica, i to: S.F., B.G., G.B., E.A., B.V., P.P., P.K., N.S., E.B. i V.V., zbog krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kriminalno udruživanje, protivpravno lišenje slobode i prinuda", piše u saopštenju.

Kako se navodi, optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su u periodu od oktobra 2024. do aprila 2026. godine, delujući na teritoriji Crne Gore i više stranih država, učestvovali u neovlašćenoj nabavci, prodaji i prenosu droga kokain i konoplja, pri čemu su, prema njihovim tvrdnjama, za realizaciju navedenih aktivnosti korišćeni međunarodni transportni pravci, privredna društva „S.“ d.o.o. Podgorica, „GWC“ GmbH, „TS“ d.o.o. Podgorica, kao i, kako navode, elektronska komunikacija putem aplikacija za razmenu šifrovanih poruka, radi međusobne komunikacije i koordinacije aktivnosti.

"Naime, okrivljeni su, zajedno sa drugim, za sada neidentifikovanim licima, učestvovali u organizovanju međunarodnog transporta velikih količina opojnih droga, koristeći privredna društva i međunarodne robne tokove za prikrivanje nezakonitih aktivnosti. Ove aktivnosti obuhvatale su organizovanje transporta kokaina iz Bolivije, preko Čilea, prema Nemačkoj, konoplje iz Tajlanda u Nemačku, kao i kokaina iz Kostarike, preko Belgije, prema Nemačkoj. Radnje koje se okrivljenima stavljaju na teret odnosile su se na pošiljke koje su sadržale 430 džakova sojinog brašna pomešanog sa kokainom, ukupne mase 21,6 tona, čiji je dalji transport sprečen na teritoriji Bolivije, zatim 99,966 kilograma konoplje, otkrivene na aerodromu u Frankfurtu, kao i 68,78 kilograma kokaina, koji je bio sakriven u pošiljci ananasa i otkriven u luci Antverpen u Belgiji", pojasnili su u saopštenju.

Prema informacijama, u okviru postupka sprovođene su i posebne dokazne radnje uz angažovanje prikrivenih islednika, po naredbama Višeg suda u Podgorici i odlukama nadležnog suda u Darmštatu, u Saveznoj Republici Nemačkoj.

"Optužnicom se okrivljenom S.F. stavlja na teret i da je, koristeći kontakte u Crnoj Gori i Nemačkoj, posredovao u neovlašćenom prometu opojnih droga, dok se više okrivljenih tereti za delovanje u okviru kriminalnog udruženja organizovanog na teritoriji Podgorice i Tuzi. Prema navodima optužnice, udruženje je bilo usmereno na nabavku konoplje iz Albanije, njeno nezakonito unošenje u Crnu Goru, kao i nabavku, posredovanje i prodaju kokaina. Takođe, okrivljenima G.B. i B.V. stavlja se na teret da su, kao saizvršioci, izvršili krivična dela protivpravno lišenje slobode i prinuda, na štetu dva lica, u događaju od 18. marta 2026. godine", navodi se u saopštenju.