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Policija je sinoć sprovela pojačane kontrole širom Crne Gore, tokom kojih je provereno i pretreseno više od 1.500 osoba, među kojima je više od 50 osoba od operativnog interesa, dok je 23 osobe privedeno zbog krivičnih dela i prekršaja, saopštila je Uprava policije.

Aktivnosti su sproveli službenici regionalnih centara bezbednosti "Jug", "Zapad", "Centar" i "Sever", a usmerene su na održavanje javnog reda, sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i prekršaja, kao i poboljšanje bezbednosti građana.

- Aktivnosti su obuhvatale pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, lica i vozila, lica od operativnog interesa, pripadnika organizovanih kriminalnih grupa i navijačkih grupa, kao i kontrolu ugostiteljskih objekata, kazina i kladionica - saopštila je policija.

Kako su saopštili, sprovedene su i mini-blokade, racije, pretresi lica i vozila, kao i ciljane kontrole objekata. Tokom operacije, alkotestirano je skoro 400 vozača, a tokom racija je provereno više od 350 osoba.

- Izdato je ukupno 216 prekršajnih naloga i prijava zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, dok je 22 osobe uhapšeno zbog saobraćajnih prekršaja - saopštila je Uprava policije.

Privremeno su oduzeta dva putnička vozila, dok su pronađene dve osobe bez prijavljenog prebivališta, koje su predate imigracionim inspektorima na dalje postupanje.

Tokom provera pronađene su tablete marihuane i bromazepama. U Baru je, prilikom provere kazina, policija pronašla i zadržala E. Ć. (43), državljanina Republike Srbije.

- Uhapšen je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, zbog sumnje da je počinio krivično delo krađe - saopštila je policija.

U Nikšiću je, uz asistenciju policije, Turistička inspekcija izvršila inspekciju sedam ugostiteljskih objekata, gde su utvrđene nepravilnosti i izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 5.150 evra.