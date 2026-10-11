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Na magistralnom putu Bijeljina-Rača u mestu Dvorovi s kolovoza je sleteo putnički automobil golf kojim je upravljalo lice čiji su inicijali S.I. sa područja grada Bijeljina, navode iz Policijske uprave Bijeljina.

Tokom saobraćajne nezgode ovo lice je zadobilo telesne povrede.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Bijeljina.

Nezgoda se dogodila u 4.05 časova.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

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