Crna Gora
MRTAV PIJAN I BEZ VOZAČKE VOZIO PO ULICAMA CRNE GORE Policija uhapsila bahatog vozača: Kažnjen sa paprenom kaznom
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Saobraćajna policija je u mestu Mareza u Crnoj Gori kontrolisala i uhapsila I.B. zbog vožnje sa 2,66 g/kg alkohola u organizmu, saopštili su iz Uprave policije.
“Utvrđeno je da nema položen vozački ispit, kao ni važeću saobraćajnu dozvolu”, naveli su iz policije.
Sud za prekršaje u Podgorici mu je izrekao novčanu kaznu od 2.500 eura.
(Kurir.rs)
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